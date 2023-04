L’erba sui binari del tram per mitigare gli effetti del cambiamento climatico

Rimuovere l’asfalto dal sedime dove corrono i binari dei tram. E’ questa la richiesta che arriva dal municipio I centro che, al posto del bitume, suggerisce di mettere l’erba.

I tram sul tappeto verde

“In molte città europee già viene fatto per le sedi tranviarie” ha premesso il presidente della commissione sui cambiamenti climatici Niccolò Camponi, nel presentare l’atto all’aula consiliare. Un tappeto verde intorno ai binari, a Roma, ancora non è stato sperimentato. MA lo sarà presto perché, è stato ricordato dallo stesso Camponi, c’è un progetto che va in tal senso per quanto riguarda la linea tranviaria 3, che attraversa il parco del Celio.

La sistemazione del prato al posto dell’asfalto “permette di contrastare le isole di calore” ha sottolineato Camponi, che ha ricordato inoltre gli impegni assunti da Roma Capitale “nella lotta al cambiamento climatico” con il progetto europeo Climate Neutral & Smart cities, ed anche “gli impegni contenuti nel Piano di mobilità sostenibile che destinano alla città ed al nostro territorio nuove reti tranviarie”.

Le alternative al bitume

Rimuovere l’asfalto per sostituirlo con un prato verde rappresenterebbe la soluzione ottimale. Ma non è l’unica contemplata dal municipio che è consapevole, ad esempio, della necessità di sentire i pareri dei tecnici del dipartimento e delle soprintendenze. Laddove la sistemazione d’un tappeto verde non fosse possibile, viene suggerito in alternativa di ricorrere al “sanpietrino”, al “calcestruzzo drenante oppure – si legge nel testo, approvato all’unanimità – altro materiale la cui capacità di riflettere la radiazione solare sia elevata”.

Il ricorso alle soluzioni prospettate, su tutte quelle del tappetino erboso, contribuirebbe a migliorare il drenaggio del terreno ed anche a contrastare conseguenze che l’asfalto causa agli stessi binari. Prova ne sia quanto accaduto la scorsa estate quando, com’è stato ricordato nel provvedimento votato in municipio, Atac ha dovuto sostituire un tratto di rotaia nella corsia preferenziale di via Emanuele Filiberto. Un intervento, quest’ultimo, che si era reso “necessario perché, a causa dell’eccessiva dilatazione termica, un binario si era rialzato rispetto al manto stradale”.

Liberare il suolo dall'asfalto

Il municipio ha predisposto anche un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di strade attraversate dai binari che potrebbero ospitare dei tappeti verdi. Tra queste figurano Porta Maggiore, viale Carlo Felice, piazza Vittorio Emanuele, viale delle Milizie e viale Aventino.

“Abbiamo approvato un atto di buonsenso che permetterà di liberare tantissimo suolo. Ed è questo l’aspetto più importante – ha commentato Renato Sartini, il vicepresidente della commissione municipale che si occupa dei cambiamenti climatici – a Roma abbiamo una rete tramviaria che consta di 6 linee che si sviluppano su 32mila metri di lunghezza. Rimuovere il bitume da tutto il sedime attraversato dai tram – ha osservato il consigliere – significherebbe liberare molti ettari di suolo”. Un cambiamento auspicato, in maniera trasversale rispetto agli schieramenti, da tutti i gruppi consiliari del municipio.