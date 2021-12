Bilancio, Gualtieri risponde al Terzo settore e incontra le associazioni: "Dialogo sul welfare cittadino" 

Il sindaco ha risposto all'appello. Ieri nel pomeriggio ha incontrato in Campidoglio le associazioni del Terzo settore per un confronto sul bilancio che in questi giorni sarà votato in aula Giulio Cesare, dopo che le stesse avevano lamentato di non essere state coinvolte. "È stata l'occasione per avviare un confronto sulle politiche sociali, un settore che l'amministrazione capitolina ritiene strategico per la Città e decisivo per ridurre le disuguaglianze" ha spiegato il sindaco Gualtieri.

All'incontro erano presenti anche l'assessora al Bilancio, Silvia Scozzese, l'assessora alle Politiche sociali, Barbara Funari, i rappresentanti di Agcisolidarietà Lazio, Federsolidarietà Confcooperative Lazio, CSV Lazio, Legacoopsociali Lazio, Forum terzo settore Lazio, e Rete dei numeri pari.

Nella previsione di bilancio sono stati infatti incrementati i fondi per le politiche sociali: le risorse complessive passano da 749.129.384 euro a 775.811.514 euro, con un incremento di 26 milioni di euro, mentre le risorse di spesa corrente crescono di 34 milioni, passando da 720.517.974 euro a 754.304.783 euro. "A queste somme - ha sottolineato il sindaco nel corso dell'incontro - vanno aggiunte le risorse che l'amministrazione riuscirà a ricavare dal Pnrr e dai fondi vincolati della Regione e del Governo per le politiche sociali".

L'amministrazione ha poi garantito che ci sarà un grande sforzo per incrementare la capacità di spesa per il terzo settore, visto che negli ultimi anni è stato registrato una modesta capacità di spesa dei fondi previsti pari al 47%. Nel corso dell'incontro, infine, è stata ribadita la volontà di proseguire nella strada del dialogo e del confronto, di lavorare a politiche di welfare e a programmi di coprogettazione per realizzare servizi più efficienti e innovativi.