"Fallimento Capitale", Il contro rapporto alla città di Fratelli d'Italia

Un fallimento su tutta la linea. Del resto, da una conferenza stampa dal titolo “Fallimento Capitale” era difficile attendersi un responso diverso. I consiglieri capitolini di Fratelli d’Italia hanno tenuto una conferenza stampa nei locali di via della Greca 5, a pochi passi dalla Bocca della Verità. Una sorta di “contro” rapporto alla città, antitetico rispetto a quello che ha visto protagonista il sindaco di Roma Roberto Gualtieri all’Auditorium Parco della Musica. Il giudizio finale sui due anni di lavoro della nuova giunta è assolutamente negativo.

Fallimento Capitale

Alla conferenza stampa hanno preso parte il capogruppo Giovanni Quarzo, Francesco Barbato, Stefano Erbaggi, Mariacristina Masi, Rachele Mussolini e Federico Rocca. Un appuntamento per illustrare “le principali criticità dell’attuale amministrazione capitolina e le problematiche rimaste irrisolte a due anni dall’insediamento” del primo cittadino.

I consiglieri hanno, in pratica, smentito tutti i risultati rivendicati da Gualtieri appena pochi giorni prima. Negli interventi, molta attenzione è stata data alle statistiche presentate, ad ottobre, nel rapporto annuale dell’ACoS. I romani si erano espressi bocciando, drasticamente, la gestione dei rifiuti, producendo inoltre un giudizio negativo anche sui trasporti. Tutti temi toccati durante la conferenza di Fdi.

“Il sindaco va in giro per la città a prende l’autobus, mostra ai romani come vengono pulite le strade e curato il verde pubblico – scriveva, prima della conferenza, Erbaggi - fa cose che dovrebbero essere ordinarie facendole passare per straordinarie. È assurdo! Siamo stufi di vedere la nostra città in ginocchio e i romani in difficoltà, siamo stanchi di chiedere alla sinistra di darci una Capitale d'Italia degna di tale nome”.

Il giudizio di Fratelli d’Italia

"A due anni dalla guida PD Roma non ha risolto neanche uno dei suoi problemi essenziali – è emerso durante la conferenza, secondo quanto riporta l’agenzia Dire - la città continua ad essere sporca e gli spazzini di quartiere più volte annunciati non si vedono. Il traffico è in costante aumento anche a causa di cantieri che aprono in contemporanea senza un coordinamento efficace. Eppure che il Giubileo ci sarebbe stato nel 2025 era noto a tutti!”. A tal proposito, a RomaToday l’assessora ai lavori e infrastrutture di Roma Capitale ha promesso che presto tutti i cantieri si svolgeranno di notte per limitare i disagi nei confronti dei cittadini.

“I servizi di trasporto pubblico sono indecenti ed troppo spesso ci mostrano le immagini di persone disabili prese in ostaggio nelle stazioni perché ascensori e scale mobili sono fuori servizio – hanno detto i meloniani - i Municipi, stremati dalla mancanza di personale motivato e qualificato, restituiscono le deleghe affossando anche quel minimo decentramento amministrativo conquistato negli anni”. Riferimento, neanche troppo velato, alla minisindaca del I Municipio Bonaccorsi, in polemica con Gualtieri per la gestione della movida in centro.

“Molti progetti giubilari sono in ritardo ed il rischio di aprire l'anno santo con i cantieri aperti è reale. La nostra, a differenza di Gualtieri, non è una narrazione ma una tragica constatazione della realtà". Gualtieri è stato criticato anche per la gestione di Atac e di Ama.