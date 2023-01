Il bilancio di Roma Capitale scatena le opposizioni: "Irricevibile"

"Un bilancio impresentabile". E' stato definito così, dalla capogruppo del M5S in assemblea capitolina, Linda Meleo, il bilancio di previsione per le annualità dal 2023 al 2025 sul quale in questi giorni tutti i municipi sono stati chiamati ad esprimere un parere. D'altronde qualche settimana fa il Campidoglio lo aveva premesso: sono stati fatti i salti mortali per non tagliare eccessivamente i servizi ai cittadini, soprattutto quelli relativi al sociale".

Le minori entrate mettono a rischio la liquidità di Roma Capitale

La perdita degli introiti garantiti fino all'anno scorso dall'Imu (circa 150 milioni di euro) l'aumento vertiginoso dei prezzi dei materiali e la rivalutazione dei contratti di servizio al rialzo, hanno messo in ginocchio le casse capitoline. Nonostante il cauto ottimismo che arriva da alcuni territori (e la premessa/promessa del Sindaco prima di Natale) l'aria che si respira è pesante. Solamente per quanto riguarda la manutenzione del verde, a quanto emerge, sarebbero arrivate più rassicurazioni da parte dell'assessora Sabrina Alfonsi ai suoi omologhi territoriali: oltre 15 milioni di euro previsti nel 2023, da distribuire nei municipi in base all'estensione delle aree verdi passate di competenza in virtù della delibera 2021 sul decentramento.

La preoccupazione dei Cinquestelle per un bilancio "impresentabile"

"Siamo molto preoccupati - l'attacco di Linda Meleo - perché nei territori i nostri consiglieri e quelli della Civica Raggi sono stati costretti a leggere e bocciare una proposta di bilancio disastrosa. Mancano fondi su servizi, verde, edilizia, manutenzioni e soprattutto sociale". "Un altro problema è sul fronte degli investimenti - prosegue Meleo - ai Municipi I e II è destinato esattamente 0 euro, mentre al Municipio VI poco meno di 2 milioni di euro, solo per riportare qualche esempio. La riprova sono le tantissime osservazioni e ordini del giorno presentati anche dalla stessa maggioranza PD nei Municipi. Peraltro, molte delle opere inserite nel piano investimenti sono copia degli anni precedenti, addirittura risalenti agli anni di gestione M5S".

La "botta" dell'Imu "non è stata adeguatamente compensata"

La pronuncia di incostituzionalità sull'Imu, dal pagamento della quale sono stati esentati i coniugi con residenza differente all'interno dello stesso comune, è stata una botta non indifferente: "A fronte di mancate entrate previste per 150 milioni di euro - ricorda la capogruppo Cinquestelle - nulla è previsto nel bilancio a compensazione. L'unica azione è stata quella di posticipare il pagamento di metà della rata che Roma deve pagare per la vecchia gestione commissariale, ovvero 100 milioni di euro".

Dall'Eur: "Sul sociale mancano 6 milioni di euro"

Andando nei territori, dal IX municipio arriva l'allarme di Carla Canale, della Civica Raggi: "Sul sociale qui da noi mancano 6 milioni di euro - accusa la consigliera d'opposizione - in particolare si andrà in sofferenza sullo scorrimento della lista di attesa Saish diretto e indiretto e sull'assistenza ai minori: mancano circa 2.800.000 euro necessari. Con i fondi attuali, questi servizi saranno garantiti non oltre giugno, non arrivando nemmeno alla manovra di assestamento prevista per luglio. Sul 'dopo di noi', che in IX viene praticato a Vitinia, abbiamo fondi fino a settembre. In nessun municipio sono stati stanziati ancora. Ci mancano 200mila euro per quest'anno e 350mila per il 2024 e il 2025".

La minisindaca: "La struttura del bilancio va adeguata"

La presidente del IX, Titti Di Salvo, prova a spiegare la situazione: "L'iter di formazione del bilancio andrebbe cambiato, per renderlo adeguato al decentramento - dichiara a RomaToday - . Noi abbiamo delle specificità, come il sociale, il verde, la cultura, il turismo e le pari opportunità che riteniamo decisive per il rilancio e lo sviluppo del territorio. La struttura del bilancio va adeguata, affinché sia coerente con il decentramento dei poteri e delle risorse ai municipi". La minsindaca, poi, sottolinea il contesto in cui viene sviluppato il bilancio 2023-2025: "Fa i conti con questa situazione, ma guarda avanti - conclude - non vuole lasciare solo nessuno e investe anche sullo sviluppo, sulla cultura, sul turismo, sulle pari opportunità tra generi e generazioni".

In II municipio è rivolta delle opposizioni

In II municipio, dove il vicepresidente e assessore al bilancio Emanuele Gisci fa sapere che "non ci sono stati tagli rispetto all’anno precedente, la somma totale per noi è di circa 32 milioni di euro che rispecchia quanto stanziato nel 2022, siamo in linea con le necessità del territorio", le opposizioni sono sul piede di guerra. Marinella Inguscio, consigliera di Azione, conferma l'astensione del suo gruppo durante il voto finale sul parere: "Le risorse sono totalmente inadeguate - commenta - soprattutto per i fondi ordinari, se pensiamo che il territorio ha ricevuto ulteriori 125 aree verdi, in aggiunta alle 66 già presenti sotto i 20.000 mq che dovremo gestire noi sulla base della delibera del 2021. Sulla base di questo bilancio ci aspettiamo una gestione fallimentare. E non possiamo neanche raccontare ai cittadini che utilizziamo i fondi del piano investimenti come fondi ordinari, che andrebbero incrementati almeno del doppio".

"Bilancio insufficiente, sugli investimenti c'è zero e gli uffici sono vuoti"

"Un bilancio del tutto insufficiente, che non prende in considerazione le risorse per il piano investimenti - denuncia Holljver Paolo, capogruppo di FdI -. La procrastinazione dell'approvazione del bilancio in comune fa sì che le amministrazioni locali siano costrette a lavorare 'in dodicesimi' e questo comporta ritardi di pagamenti dei servizi. Un piano, quello di Gualtieri, che penalizza i territori e applica tagli senza senso. Non capiamo poi la fretta di dover dare un parere in tutta fretta visto che in assemblea capitolina lo approveranno dopo le elezioni regionali. Insufficiente non solo per le risorse dirette ma anche in tema di carenza di personale e questo comporta ritardi nell'erogazione anche delle risorse economiche presenti. Abbiamo uffici sguarniti o sottodimensionati". "Questo bilancio è lo specchio della gestione della nostra città, inconsistente e trascurato - accusa Elisabetta Gagliassi del M5S - . E' il primo bilancio politico e proprio politicamente non è affatto rassicurante. Non ci sono finanziamenti sufficienti per il sociale, i lavori pubblici, la cultura, sono stati presentati in consiglio degli odg dalla maggioranza Pd con la richiesta di maggiori fondi e molti finanziamenti sono identici a quelli dei bilanci della vecchia amministrazione M5S. I più penalizzati sono stati proprio i municipi, il piano investimenti è vuoto e le richieste dell'ente più di prossimità sono state tutte disattese. L' amministrazione centrale ha dichiarato che si apriranno delle finestre con finanziamenti in variazione ma non c'è nulla di concreto, se arrivassero finanziamento tra qualche mese sarà anche difficile impegnarli, vista la sofferenza di personale negli uffici municipali".

Il II municipio: "Stessi soldi dello scorso anno, fondi sufficienti"

Per Emanuele Gisci, vicepresidente del II municipio e assessore al bilancio, le risorse stanziate dall'amministrazione comunale sono "sufficienti per le esigenti del territorio". Per l'esponente della giunta Del Bello, al secondo mandato consecutivo "il dato politico è che la maggioranza ha approvato all’unanimità, tutti i 16 consiglieri hanno votato il bilancio". E ancora: "Il bilancio sostanzialmente va in linea con la garanzia, per i territori, da parte del Campidoglio di erogare i servizi essenziali - sottolinea a RomaToday - questo è un elemento importante. In questo primo anno Gualtieri si è sempre speso per l’applicazione reale del decentramento amministrativo e questo si fa se il bilancio risponde positivamente. Non ci sono stati tagli rispetto all’anno precedente, la somma totale per noi è di circa 32 milioni, che rispecchia quello del 2022". In una successiva nota, diffusa insieme alla minisindaca Francesca Del Bello, si legge che "nel parere espresso dal consiglio municipale sono state rimodulate alcune voci - fanno sapere - per garantire il servizio per l'integrazione e il sostegno ai minori in famiglia (SISMF), per le rette per i minori accolti in Casa Famiglia, per i contributi per gli affidi familiari, per i contributi per il Servizio per l'autonomia e l'integrazione della persona disabile e per il Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale, per i servizi e i contributi per il 'Dopo Di Noi'". Ci sono state, come successo in tutti i municipi, anche le cosiddette "maggiori richieste": "Circa 2 milioni per i servizi sociali - concludono Del Bello e Gisci - in particolare per garantire i diritti imprescindibili a minori e cittadini in condizione di povertà. Cinquantamila euro in più, rispetto ai 49mila previsti, per la cultura e oltre 100.000 per verde e sport".