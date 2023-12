Ok in giunta al bilancio regionale: stop al debito e 100 milioni di euro per ridurre le tasse

Niente più debiti contratti, tutti quelli esistenti vengono individuati e coperti, 100 milioni di euro per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno alle famiglie, l'obiettivo di arrivare "per la prima volta" ad avere un avanzo primario alla fine del 2024. Sono le misure più importanti previste dalla legge di stabilità 2024 e dal bilancio di previsione 2024/2026 che la giunta Rocca ha approvato e che ora passerà all'esame della commissione bilancio della Pisana fino al 19 dicembre, prima dell'approdo in aula il 20.

Copertura finanziaria del debito

"E' un documento politico di cui ci assumiamo paternità e responsabilità - ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca - bisogna mediare tra le giuste esigenze e la necessità di mettere fine all'indebitamento. Per ripartire bisogna chiudere la stagione dei debiti e arrivare alla fine di questo esercizio potendo parlare della loro riduzione. Il Lazio deve dimostrare serietà e iniziare a lavorare sul debito, ecco perché sono contento di queste norme che impediscono la contrazione di nuovo debito e contemporaneamente appostano 100 milioni per sostenere le famiglie più fragili senza utilizzare provvedimenti demagogici".

Alla novità dello stop alla contrazione di nuovo debito, venendo così incontro anche alle censure mosse dalla Corte dei Conti, se ne accompagna un'altra: "Con l'articolo 5 del bilancio per la prima volta viene individuata, rispetto alla mole enorme di debito del Lazio, una copertura finanziaria rispetto a ciascuna voce di questo debito. Per molti anni non si parlerà più di indebitamento nel Lazio", ha spiegato l'assessore al bilancio, Giancarlo Righini, che ha poi sottolineato come "con tutte le addizionali regionali si garantirà la sostenibilità del debito. Non abbiamo alternative rispetto a questo tema e chi sostiene il contrario viene smentito dalle tabelle".

100 milioni per ridurre le tasse

Pertanto "per sostenere questo debito è inevitabile conservare le addizionali in ragione del suo raddoppio negli ultimi 8 anni: da 9 miliardi a 22 - ha proseguito Righini - servono manovre finanziarie improntate alla serietà". Nei mesi passati ha fatto molto discutere la forte dialettica (in alcuni casi sfociata nello scontro) con alcuni sindacati (in particolare la Cgil e la Uil) sul mancato rinnovo dei 330 milioni del fondo taglia tasse. "L'articolo 2 della legge di stabilità contiene 100 milioni per la riduzione della pressione fiscale e politiche a sostegno di famiglie e imprese della nostra Regione, che saranno declinate in una o più leggi bilancio - ha spiegato Righini - anche alla luce dei provvedimenti nazionali che modificheranno le aliquote fiscali e taglieranno il cuneo. Questo ci permetterà di confezionare misure complementari a quelle del governo Meloni".

Da parte sua la giunta Rocca prevede "misure di sostegno alle locazioni, contro lo spreco alimentare, senza dimenticare il tema della riduzione della pressione fiscale - ha aggiunto Righini - in particolare sul primo scaglione di reddito, fino a 28mila euro, e misure di alleggerimento dei costi del trasporto. I 330 milioni del passato fondo taglia tasse semplicemente non esistono". Invece questi 100 milioni sono stati "reperiti grazie alla possibilità data dal governo di congelare per il triennio la rata del fondo anticipazione liquidità", ha detto Righini prima di rimarcare che "questa manovra garantisce possibilità di crescita e sviluppo, perché abbiamo importanti risorse per gli investimenti, come il Pnrr, i fondi comunitari e quelli arrivati dal recente accordo col governo".

Quindi "si può aprire per la prima volta nella storia della Regione una stagione di riduzione dell'indebitamento e già nel 2024 contiamo di raggiungere l'obiettivo di avere un avanzo primario che ci consentirà di ridurre il debito - ha concluso Righini - per la prima volta gli investimenti nel Lazio saranno finanziati col surplus di bilancio e con i cofinanziamenti legati ai finanziamenti nazionali e comunitari".