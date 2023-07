Sanità, via libera della Corte dei Conti al bilancio 2021. Rocca: "Quadro contabile resta preoccupante"

La Corte dei Conti ha parificato il rendiconto sulla sanità della Regione Lazio per il bilancio 2021, evitando ripercussioni negative verso l'amministrazione regionale. Tradotto: il presidente Francesco Rocca non sarà costretto a nessuna ulteriore manovra per ripianare i buchi al capitolo sanità. Una buona notizia che alleggerisce il peso dei debiti sull'ente che governa da febbraio scorso.

"Quel che abbiamo fatto è concludere il giudizio che avevamo iniziato nel 2022 sul rendiconto della Regione 2021. Avevamo sospeso una parte perché c'era una pendenza di ricorsi davanti alle nostre sezioni che riguardavano tre delibere fatte nell'ambito dell'attività di controllo, nei confronti di due aziende sanitarie, Asl Roma 2 e Latina e del Policlinico Umberto I, ritenendo che la pendenza di quei ricorsi potesse in qualche modo influire nella parte della nostra decisione per quanto riguarda il perimetro sanitario" ha dichiarato il presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Lazio, Roberto Benedetti.

"Oggi abbiamo ripreso il giudizio che avevamo sospeso all'epoca e abbiamo deciso che, sciogliendo quella riserva, abbiamo parificato per quella parte. Nella motivazione della sentenza daremo delle indicazioni alla Regione Lazio", ha aggiunto ancora il magistrato. Le motivazioni della sentenza usciranno a breve.

Rocca: "Evitiamo trionfalismi"

"Le leggeremo attentamente e recepiremo ogni suggerimento che proverrà dal dispositivo emesso dai giudici contabili" ha commentato il presidente Rocca. "Stiamo lavorando sodo per mettere in sicurezza il bilancio della Regione Lazio, evitando di commettere gli errori compiuti in passato". Il governatore ha poi espresso soddisfazione per la decisione della Corte, pur andandoci piano con i festeggiamenti. "Evitiamo trionfalismi - ha detto - la situazione dei conti della Regione resta preoccupante".