La Giunta approva il bilancio 2022-2024: stanziati 5 miliardi di euro. Più risorse a scuola e municipi

Approvato dalla Giunta capitolina il bilancio di previsione 2022-2024 e il Documento unico di programmazione (Dup). Nel complesso, la manovra stanzia spesa corrente per circa 5,280 miliardi di euro. "Una cifra superiore - spiegano dal Campidoglio - sia alla previsione per il 2021 contenuta nel bilancio di previsione 2021-2023 approvato dalla precedente amministrazione (5,095 miliardi), sia all’ammontare della spesa corrente per il 2022, successivo alla variazione dello scorso novembre (5.140 miliardi)".

Il Bilancio scommette sul riavvio della capacità amministrativa della macchina comunale, "con un incremento sostanziale - si legge in una nota stampa - della spesa corrente rispetto all'ultimo bilancio di previsione approvato dalla precedente Amministrazione e rispetto alla stessa variazione di novembre".

Il riferimento è alla scuola (78 milioni in più), al sociale (31 milioni in più), al personale (17 milioni in più) e all’ambiente (1,5 milioni in più), che beneficeranno di un incremento di spesa corrente per un valore complessivo di circa 130 milioni di euro.

Scuola e personale

Per quanto riguarda il settore della scuola, le risorse stanziate puntano a coprire l'abbattimento delle rette dei nidi e ad estendere l'orario di apertura delle strutture, oltre che di continuare a finanziare le speciali attività di supporto dovuto alle esigenze Covid. Rispetto alle spese per il personale, spiegano dal Campidoglio, "le risorse stanziate permetteranno, tra l'altro, di proseguire nel programma di nuove assunzioni per rafforzare la macchina comunale (con particolare riferimento al personale scolastico e alla Polizia municipale) e di completare il percorso già avviato su contrattazione decentrata e salario accessorio".

Più risorse ai municipi

Attenzione nel bilancio anche al decentramento amministrativo. "Già nel percorso di approvazione del Bilancio - spiegano dal Campidoglio - si completerà l'attribuzione di un incremento importante dell’ammontare di spesa corrente destinato ai Municipi, circa 12 milioni di euro in più, oltre il 4% del totale delle risorse mediamente assegnate. Tali fondi saranno distribuiti in base a criteri differenziati e a parametri innovativi che tengano conto delle reali esigenze dei territori".

Rispetto alla spesa in conto capitale, il bilancio riporta un ammontare complessivo di spese per investimenti superiore a 1 miliardo di euro che comprende anche il Piano triennale delle Opere Pubbliche (da circa 350 milioni di euro per il solo 2022). Inoltre, il Documento Unico di Programmazione (Dup) contiene quelle opere segnalate dagli assessorati e dai municipi che, in considerazione del loro livello di progettazione, non potevano essere incluse direttamente nei documenti di bilancio, per un valore complessivo di ulteriori 8,2 mld di euro. "Né il bilancio né il Dup tengono ovviamente conto, nelle attuali versioni, di quanto Roma Capitale otterrà in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il che consentirà nei prossimi mesi di liberare ingenti risorse dell'amministrazione".



"Un grande ringraziamento alla vicesindaca Silvia Scozzese e a tutti gli uffici per l'impegno che ha consentito di costruire questo Bilancio in così poco tempo" ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri. "Voglio sottolineare - ha proseguito - l’aumento delle risorse per gli investimenti e per i municipi, oltre alla forte attenzione a settori cruciali come Sociale, Scuola e Ambiente. Con il Bilancio 2022-2024 e il Dup - ha concluso Gualtieri - mettiamo in campo un indirizzo chiaro e coerente con le nostre linee programmatiche, che prevedono anche interventi importanti per potenziare la struttura, snellire procedure e rendere più efficiente la nostra capacità di spesa, per un'amministrazione sempre più al passo con le sfide che ci attendono".

"Nonostante l'insediamento dell'amministrazione sia avvenuto meno di due mesi fa - ha spiegato la vicesindaca e assessora al Bilancio, Silvia Scozzese - l'approvazione da parte della Giunta dei due documenti in tempi tanto ristretti rappresenta un risultato di straordinaria importanza, che mette in condizione gli uffici comunali di rimettere in moto la macchina amministrativa a pieno regime già dai primi giorni del 2022, consentendo anche, di intercettare e "mettere a terra" senza ritardi le ingenti risorse che affluiranno su Roma dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".