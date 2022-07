Roma Decide, conclusi solo 15 progetti su 65. Il bilancio sulle opere chieste dai cittadini

Presentati alla Casa della Città, i risultati del bilancio partecipativo che l’amministrazione Raggi aveva predisposto per Roma Capitale. Un’operazione che aveva previsto lo stanziamento di 20 milioni di euro, per interventi di decoro urbano da sviluppare su tutto il territorio.

Il progetto Roma Decide

L’iniziativa, messa in campo tra il 2019 ed il 2021, aveva fatto registrare la partecipazione di quasi 50mila cittadini che avevano avanzato delle proposte per i relativi territori. Una volta effettuata l’autenticazione sul portale capitolino, i romani hanno potuto votare i relativi progetti che poi sono stati valutati da un apposito tavolo che, in base alla fattibilità tecnico economica, ha ridotto a 111 le proposte presentate. I vari progetti sono entrati in 15 graduatorie, una per municipio, a cui si è aggiunta un’altra graduatoria intermunicipale. Al termine delle varie consultazioni, sono stati 65 i progetti ammessi al finanziamento. Ma, ad oggi, solo quindici di loro sono stati portati a compimenti.

I numeri del bilancio partecipativo

I risultati del “bilancio partecipativo”, sono stati presentati dall’assessorato capitolino al decentramento ed alla partecipazione e sono visibili anche sul portale di Roma Capitale. “Non tutte le proposte che hanno superato l’esame di fattibilità tecnico-economica sono state poi avviate a realizzazione, in particolare 7 sono state definitivamente definanziate” ha spiegato l’assessore capitolino Andrea Catarci. Dei restanti 58 “ 14 sono ancora in fase di progettazione, 11 sono state messe a gara, per 18 sono partiti i lavori e in 15 casi si sono conclusi”.

In fase di progettazione o con lavori in corso

Ci sono progetti che avevano ricevuto ampi apprezzamenti, che sono ancora fermi alla fase di progettazione. E’ il caso, ad esempio, del collegamento pedonale e ciclabile tra il parco degli Acquedotti, la Caffarella e l’Appia Antica, che aveva ottenuto 1568 preferenze. Stessa situazione si registra per la proposta di “un orto urbano per quartiere”, votata da 1809 romani ma ancora ferma alla fase progettuale, come del resto lo è anche “la ciclabile dei cinque quartieri”( 1263 voti) che era stata proposta per il quadrante del municipio IX compreso tra il Laurentino, Fonte Laurentina e Trigoria. Sono invece in corso i lavori per garantire “spiagge accessibili al Lido di Ostia” e per effettuare il “restyling di piazza Conca d’Oro” e per “riqualificare i porticati di piazza Vittorio Emanuele II”.

Progetti ultimati

Tra i progetti portati a termine spicca la riforestazione del parco di Villa Ada, che era stata supportata da 1120 voti. Sono in tal modo state messe a dimora 200 alberature, prevalentemente nell’area di Monte Antenne, grazie ad un finanziamento di 450mila euro. Sono considerati conclusi anche gli interventi di “recupero e riqualificazione di Villa Pamphilj”, che da progetto dovevano riguardare nuove fontanelle, nuove piantumazioni, la riqualificazione dei vasconi esistenti e l’implementazione dell’area cani, il tutto al costo di circa 212mila euro.

Meccanismi da rivedere

“Nonostante il processo partecipativo sia risultato valido, non altrettanto può dirsi del successivo momento realizzativo: la frammentazione degli interventi e dei soggetti responsabili ha comportato un eccesso di blocchi e ritardi nell’esaudire le indicazioni sollecitate dalla comunità – ha riconosciuto l’assessore Andrea Catarci - L’impegno dell’attuale amministrazione – ha aggiunto l’assessore – si concentrerà nell’indirizzare i processi partecipativi su servizi e opere che possano realmente vedere la luce in tempi certi. Si ringraziano per gli sforzi profusi la Vice Direzione Generale Servizi al Territorio e Decoro e la Direzione Partecipazione, con cui procederemo a revisionare i meccanismi attuativi”.