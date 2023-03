La Città Metropolitana approva il bilancio: 180 milioni di euro per l'edilizia scolastica. In arrivo due nuovi licei a Roma

Il 23 marzo la Città Metropolitana di Roma Capitale ha approvato il bilancio previsionale per il triennio 2023-2025 e per l'edilizia scolastica, uno dei temi di principale competenza da parte dell'ex provincia, sono stati stanziati quasi 180 milioni di euro complessivi. Con questi soldi - ma il sindaco della Città Metropolitana Roberto Gualtieri ha già chiesto uno sforzo maggiore al Governo Meloni - verranno conclusi i certificati antincendio di quasi tutti gli istituti scolastici di Roma e realizzati tre nuovi licei in due quartieri della Capitale e a Fiumicino.

La Città Metropolitana approva un bilancio da 180 milioni di euro per l'edilizia scolastica

Il bilancio dell'ex provincia prevede 71 milioni di euro per il 2023, 57 milioni per il 2024 e 51 milioni per il 2025. Tutti per l'edilizia scolastica, anche se non ancora del tutto sufficienti. A questo si aggiungono i 174 progetti, pari a 130 milioni di euro, messi a bando grazie ai fondi del Pnrr e i 111 interventi per la bonifica totale dell'amianto nelle scuole superiori di Roma e provincia. Dopo anni a rincorrere le esigenze di ogni territorio, tappando i buchi per rispondere al boom di iscrizioni nei licei (soprattutto scientifici, trend che proseguirà per almeno altri 4 anni), il governo dell'area metropolitana cerca di pianificare e decongestionare determinate aree della città e della provincia.

Buone notizie per Spinaceto: il Plauto avrà la succursale più vicina

Per esempio realizzando la tanto attesa succursale del liceo "Plauto" di Spinaceto. Assaltato dalle richieste, costretto a respingere, troverà sfogo dall'inizio del prossimo anno scolastico in una decina di aule concesse dall'istituto commerciale "Arangio Ruiz" di via Brancati all'Eur, ma entro la fine del 2025 potrebbe ottenere l'ex scuola primaria di via Renzini 48, proprio nella stessa strada della scuola superiore. Con lo stanziamento di 2 milioni di euro, infatti, la Città Metropolitana trasformerà l'edificio rendendolo adatto a un'utenza che va dai 14 ai 18 anni: "Per noi è un grande successo - commenta Manuel Gagliardi, consigliere del IX municipio - perché significa andare a rispondere ad esigenze importanti della periferia, dove c'è bisogno di aumentare l'investimento". Sempre restando in IX e a Spinaceto, anche il "Majorana" godrà di uno stanziamento: 1 milione di euro circa per la certificazione antincendio.

Nuove scuole anche a Selva Candida e Fiumicino

Tornando al bilancio, sempre in tema di nuove costruzioni c'è una buona notizia anche per Selva Candida, quartiere a cavallo tra il XIII e il XIV municipio: "E' un quadrante che non ha scuole superiori - commenta Daniele Parrucci, delegato all'edilizia scolastica per la Città Metropolitana - ma che sta crescendo demograficamente. Stesso discorso vale per Fiumicino". Sugli indirizzi che verranno accolti in questi ultimi due edifici Parrucci non si sbilancia: "Non è mia competenza, lo deciderà il ministero - risponde - però visto il trend degli ultimi anni, posso immaginare che potrebbero essere scientifici o classici a indirizzo scienze umane, comunque licei".

Investimenti a Marino e Anzio: quasi 5 milioni per riaprire le scuole

Uscendo fuori dai confini romani, 4 milioni di euro finiranno a Marino, dove da inizio 2023 gli studenti del liceo artistico "Mercuri" sono ospitati all'interno di moduli temporanei: "Ma abbiamo l'obiettivo di ristrutturare la sede scolastica chiusa e smonteremo i prefabbricati" fa sapere Parrucci. Fondi anche per il "Marco Aurelio" di Anzio, l'istituto nautico, preso recentemente in gestione dalla Città Metropolitana grazie all'ex legge Masini: "Con 700mila euro - aggiunge il consigliere Pd - avvieremo i lavori per l'anticendio e la nuova illuminazione. In autunno contiamo di riconsegnare la scuola alla comunità locale".

Da Tor Bella Monaca a Trastevere, 18 milioni di euro per la messa in sicurezza

Buone notizie anche per decine di scuole, tra Roma e provincia, che non hanno il certificato prevenzione incendio: 18 milioni di euro per gli interventi, che andranno a toccare anche la stabilità e il sistema antisismico degli edifici. Nella Capitale, tra i licei coinvolti ci sono il "Kennedy" tra Monteverde e Trastevere, il "Gioberti" sempre in zona Trastevere a via della Paglia, l'"Amaldi" a Tor Bella Monaca, il complesso del Buon Pastore a Bravetta al cui interno c'è anche l'IC Pino Puglisi e la succursale dell'istituto superiore "Montale", il "Majorana" a Spinaceto e l'"Arangio Ruiz" all'Eur, oltre a scuole di Frascati, Cave e Pomezia. A Colleferro con 1.200.000 euro del Pnrr verrà realizzato un impianto sportivo per la "Parodi Delfino".

Parrucci (Pd): "Uno dei pochi enti e mettere a bando tutto il Pnrr entro fine 2022"

"Mi preme sottolineare - conclude Parrucci - che la Città metropolitana di Roma è uno dei pochi Enti in Italia ad aver messo a bando al 31 dicembre 2022 tutti i progetti finanziati con i fondi Pnrr a disposizione dell’Edilizia scolastica e in queste settimane grazie all’interessamento diretto del Sindaco Gualtieri, abbiamo chiesto al Governo nuovi fondi da impiegare per la messa in sicurezza delle nostre scuole metropolitane, che da sole cubano economicamente l’intero ammontare dei bisogni di tutte le città metropolitane d’Italia”. L'obiettivo è di arrivare a ulteriori 300 milioni di euro per la messa in sicurezza degli istituti superiori di Roma e provincia.