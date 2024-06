Ater Roma, conti sempre più in rosso. Cresce la morosità degli inquilini: ormai sfonda il miliardo di euro

Si fa sempre più difficile la situazione contabile dell'Ater di Roma. L'azienda, che per conto della Regione Lazio gestisce circa 50mila alloggi sul territorio capitolino, ha appena sottoposto il proprio bilancio 2023 al collegio dei revisori e quanto emerge è un quadro a tinte molto fosche. Tanto che l'approvazione è stata concessa "con riserva" e in più passaggi gli esperti fanno trapelare grande preoccupazione per la tenuta aziendale.

Un buco da 120 milioni per Ater

A rendere chiara la situazione, come sempre, sono i numeri. La perdita d'esercizio di Ater è pari a 119.066.413 euro, con un decremento del patrimonio netto aziendale di 124.437.627 euro. Una situazione negativa dovuta in particolar maniera all'incapacità di Ater di recuperare le morosità da parte dei suoi inquilini.

Oltre 1 miliardo di euro di morosità

Nella relazione dei revisori, infatti, si legge che al 31 dicembre 2023 l'ammontare dei crediti complessivi è poco inferiore ai 670 milioni di euro, per la precisione 669.892.622. In sostanza, Ater dovrebbe ricevere questi soldi da vari soggetti, ma non riesce a farsi valere. Di questo ammontare, due terzi è rappresentato da crediti verso gli utenti, cioè gli inquilini degli alloggi di proprietà pubblica: 500.339.903 euro solo per il 2023. Una cifra che fa lievitare ulteriormente l'ammontare totale della morosità, che arriva a 1 miliardo e 173 milioni di euro, oltre 63 milioni di euro in più. Nel 2022 era stato certificato 1 miliardo e 54 milioni di euro, l'anno prima circa 1 miliardo. Un'emorragia irrefrenabile. Per i revisori dei conti "uno dei più rilevanti punti di criticità dell'azienda".

L'azienda non riesce a recuperare i debiti

La difficoltà di Ater nell'ottenere risposte dai morosi si evincono facilmente dai numeri. Nel 2022 l'azienda ha aggredito i crediti a partire dal 2017, per morosità al massimo di 5mila euro. Su oltre 6mila lettere inviate, sono arrivate 2.200 risposte pari ad un rientro poco superiore al milione di euro. Oltre 4mila morosi non hanno fornito alcun riscontro. Nel 2023, sono partite verifiche su 6.225 posizioni per morosità fino a 5mila euro, per un totale di 7,5 milioni di euro e su 2.686 posizioni sopra i 5mila euro, per un ammanco totale di 43,3 milioni di euro. Ater è riuscita a rientrare per 1,77 milioni di euro da 2.870 inquilini sui quasi 9mila contattati.

Allarme sulle tasse non pagate

Quello dei morosi non è l'unico dei problemi, anche se il più corposo. Ater, infatti, è costretta ad accantonare la bellezza di 172.963.558 euro per Imu e Tasi non pagate per le annualità 2016, 2017 e 2018, chieste da Roma Capitale e contro le quali l'azienda regionale ha fatto ricorso dinanzi ai giudici tributari. Per i revisori questa cifra mette "a rischio il futuro dell'azienda". Un allarme che già nei mesi scorsi era stato lanciato dall'amministratrice delegata ad interim Edmonda Rolli, in sede di approvazione di bilancio previsionale. Qualora i giudici dovessero respingere l'impugnazione di Ater, si aprirebbe una voragine nei conti dell'azienda, ancora peggiore dell'attuale. Tutto a discapito della manutenzione degli immobili e del riconoscimento dei debiti di fornitori e altri soggetti. Tra l'altro, Ater non ha pagato l'Imu nemmeno dal 2019 al 2022 e non paga da anni Ires e Irap. In totale i debiti tributari ammontano a 384,85 milioni di euro, un aumento di 16,6 milioni sul 2022. Solo di Ici e Imu siamo poco sotto i 280 milioni di euro.