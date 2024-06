Aumentano i ricavi e scendono i costi, Atac chiude in positivo il bilancio 2023

Crescono i ricavi e calano i costi. Chiude in positivo il bilancio Atac 2023, passato da un passivo di 50 milioni a 11 milioni di euro di utile. Per la precisione, lo scorso anno l’azienda di trasporti ha chiuso con un utile di esercizio di 10.950.150 euro, migliorando il risultato dell’anno precedente di circa 61 milioni. Il risultato è il frutto di un efficientamento della produzione di esercizio, che ha comportato un incremento dei ricavi ed una riduzione dei costi.

Bilancio Atac 2023

A permettere i risultati positivi dello scorso anno è l’incremento della produzione, pari a € 970,5 milioni, con un +20,5 milioni di euro rispetto al 2022. Il dato deriva principalmente dalla voce "ricavi da vendita titoli di viaggio" (+ € 31,1 milioni), ovvero la bigliettazione.

Diminuiscono, contestualmente, i costi della produzione, pari a 947,7 milioni, con un decremento rispetto al 2022 di 44,4 milioni di euro. Questo trend è imputabile principalmente dalla voce “costi per servizi” (- € 37,8 milioni), essenzialmente riconducibili alla riduzione dei costi energetici: carburanti -17,8%, gas -52,5% e energia elettrica -41,6%. Inoltre, ha contribuito a questo risultato anche un minor assorbimento dei costi delle materie prime (- 8,6 milioni). Sono diminuiti anche i costi del personale, -15 milioni di euro, “differenza dovuta in gran parte al diverso perimetro dell'attività svolta dalla società”, spiega Atac in una nota.

Migliora il patrimonio

Da un punto di vista patrimoniale, l’azienda ha rafforzato il valore del patrimonio netto, che è incrementato di 40,8 milioni di euro, riducendo al tempo stesso il valore dei debiti di 122,7 milioni e determinando alla fine dell’esercizio 2023, un valore delle disponibilità liquide di 46,3 milioni.

“Avevamo la coscienza, visto l’andamento positivo dei parametri della gestione, che le possibilità di chiusura in utile degli esercizi annuali fossero alla portata – ha dichiarato, in una nota, il direttore generale, Alberto Zorzan - così come è avvenuto già dalla chiusura del bilancio 2023. Siamo molto soddisfatti, soprattutto perché il necessario risanamento economico si sta accompagnando con il costante miglioramento delle performances produttive e di servizio. Del resto – ha continuato - il grande lavoro che stiamo svolgendo e gli impegni che Atac ha assunto sia sul piano gestionale e degli investimenti nel rinnovo delle infrastrutture di trasporto e delle flotte inizia a produrre i propri frutti. Siamo certi che la stabilità economica sia il giusto viatico per il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi posti alla base del Piano Industriale, proiettato sul quadriennio, che Atac ha adottato”.

“Sono stati anni difficili per il settore del tpl e in particolare per Atac – ha detto il presidente, Giovanni Mottura - che si è trovata a gestire la risoluzione di una complessa crisi di impresa con le enormi difficoltà scaturite dalla pandemia e dall'impennata dei prezzi dovuta ai recenti conflitti. Nel novembre 2023 il Tribunale di Roma ha sancito la definitiva uscita di Atac dalla procedura di concordato preventivo, a riprova della resilienza della Società che, con il supporto del socio Roma Capitale, ha fatto fronte a tutte le obbligazioni verso i creditori. Terminata la fase emergenziale e riconquistata sul campo la stabilità economica e finanziaria, è adesso tempo di proiettare la società in una nuova fase, quella del consolidamento del proprio ruolo di azienda leader del settore per dimensione e competenza. Il primo fondamentale passo è quello della stipula del nuovo contratto di servizio quadriennale che ci auguriamo possa avvenire presto”.

Atac sull’orlo del fallimento

Sono arrivate, ovviamente, anche le reazioni della politica. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto evidenziare quanto ereditato dalla sua giunta ovvero un’azienda “sull’orlo del fallimento mentre adesso è per la prima volta in utile, grazie ad una gestione efficace che ha intrapreso un percorso virtuoso di risanamento e di rilancio” ha detto in una nota. “Per farlo ci siamo affidati ad un management di alto livello, abbiamo fatto uscire la società dal concordato preventivo e consentito l’avvio di una stagione record di investimenti che vanno dalla realizzazione in corso di un piano di manutenzioni senza precedenti e dall’assunzione di centinaia di autisti, fino all’avvenuto acquisto di centinaia di nuovi bus, di decine di nuovi convogli della metro e alla più grande gara europea per l’acquisto di tram''. Gualtieri ha poi ringraziato i vertici di Atac per “l’impegno straordinario che ci permetterà di arrivare pronti all’appuntamento del Giubileo, recuperando anni di ritardi”.

Sulla stessa linea l’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè: "La chiusura del bilancio Atac con 11 milioni di utile è una grande notizia per la città di Roma e per l'azienda che sta proseguendo sulla strada del risanamento dopo l'uscita dal Concordato – ha detto in una nota - il lavoro portato avanti in questi due anni e mezzo, per il quale ringrazio il management e tutti i lavoratori, sta portando i frutti sperati. Ora dobbiamo continuare su questo percorso virtuoso aumentando l'efficienza, la qualità e la quantità di chilometri del servizio di trasporto pubblico. Stiamo dimostrando serietà e determinazione, speriamo che le autorità sovraordinate ripaghino questi sforzi con una rimodulazione del Fondo Nazionale trasporti cha dia a Roma il giusto compenso e la aiuti servire più capillarmente la città", ha concluso Patanè, tornando a puntare quindi il dito contro il governo in merito allo stanziamento di ulteriori fondi per la Città Eterna.

Gualtieri dice menzogne

I 5 Stelle non hanno gradito, per usare un eufemismo, le dichiarazioni del sindaco Gualtieri. "Comprendiamo che, in piena campagna elettorale, il Partito Democratico voglia tirare acqua al proprio mulino in tutti i modi, ma farlo ingannando i cittadini è un modo piuttosto discutibile e becero per farlo – hanno commentato, in una nota, i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Virginia Raggi - le dichiarazioni del sindaco Gualtieri su Atac, infatti, sconfinano nella fantasia più totale, dal momento che parla di un'azienda che, senza il nostro intervento, sarebbe già fallita anni fa. Al momento del nostro insediamento in Campidoglio nel 2016, Atac aveva una situazione debitoria di circa 1,3 miliardi di euro ed era praticamente una società al collasso e in odore di fallimento. Fallimento, è bene ricordarlo, evitato solo grazie al nostro concordato, con il quale abbiamo avviato un epocale risanamento dell'azienda ripianando l'enorme debito che aveva accumulato durante le amministrazioni precedenti”.

Per i pentastellati “il nostro intervento è stato risolutivo per risanare un bilancio a dir poco disastrato e per avviare politiche di investimento oramai dimenticate, come dimostra la messa a terra di 900 autobus con cui abbiamo rivitalizzato un parco mezzi vetusto e superato. Affermare, come ha fatto il sindaco Gualtieri, che l'attuale amministrazione abbia salvato Atac dal fallimento non solo è falso, ma altresì scorretto nei confronti dei cittadini romani che non meritano di essere presi in giro per puri e semplici fini propagandistici in vista dell'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno".