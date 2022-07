Bilancio, oltre 6 miliardi in più per investimenti nel prossimo triennio

Oltre 6 miliardi e 47 milioni di investimenti per il triennio 2022-2024. È quanto prevede l'assestamento di bilancio del Campidoglio, presentato ieri in Consiglio comunale dall'assessora Silvia Scozzese. Un recupero di fondi proviene da trasferimenti statali e regionali in conto capitale che "ammontano a 885 milioni, 345 milioni in più rispetto a gennaio, 700 milioni dei quali legati al Pnrr", ha detto Scozzese.

"In conto capitale Roma Capitale aveva stanziato 1,7 miliardi a gennaio per gli investimenti, e si arriva oggi, con le due variazioni, a 2,8 miliardi. Le risorse sono state incrementate in parte con avanzo di amministrazione per 475 milioni". Un altro recupero proviene dalla "riduzione dei mutui. Il loro valore nel bilancio di previsione è 686 milioni, arriviamo oggi a 635. Risparmiamo 51 milioni che sono destinati alla parte corrente", ha chiarito l'assessora.

I proventi delle Osp

Arriveranno poi 29 milioni in più dai tributi delle Occupazioni di suolo pubblico (Osp) di dehors e tavolini. Gratis durante i due anni di pandemia, sono tornati a essere regolarmente pagati. "Abbiamo un accertamento fiscale che vale 29 milioni in più per le Occupazioni di suolo pubblico (Osp), perché ovviamente è cambiato il regime: siamo passati dall'emergenza Covid in cui c'erano le sanzioni a maggio quando abbiamo applicato, con una delibera, le nuove tariffe", ha aggiunto Scozzese. Sul fronte delle entrate correnti nel bilancio di previsione del 2022 che valevano 5 miliardi e 550 milioni, oggi sono stati accertati 6 miliardi e 122 milioni "perché abbiamo applicato avanzo vincolato per 389 milioni". In tutto si rileva quindi un recupero di 572 milioni sulle entrate correnti.

In parallelo però è stata ridotta di 14 milioni la previsione per l'imposta di soggiorno. "Gli uffici prevedevano una presenza turistica maggiore nei primi 6 mesi dell’anno, che non si è verificata a causa del Covid. Viste le presenze importanti che registriamo, crediamo che questa mancata entrata possa essere recuperata e accertata nell’assestamento dell’autunno" ha concluso Scozzese.

Le critiche del centrodestra

Critiche dure arrivano alla manovra dall'opposizione. "L'assestamento di bilancio in discussione in Campidoglio è una documentazione inutile, le iniziative messe in campo sono fragili e poco coerenti, gli assessorati fanno poco" tuona il consigliere leghista Fabrizio Santori. "Il sindaco continua a sonnecchiare nel suo mondo dorato e i romani restano immersi nella sporcizia e nel degrado, vittime di scarsa sicurezza ed esposti ad un grave e perdurante rischio sanitario tra cinghiali e falò. Roma brucia, ma non l'insostenibile vanità di un Pd che ignora i cittadini e non è in grado di rispondere ai loro bisogni. Poco conta che l’Organo di revisione economico finanziario abbia approvato il documento: molti infatti sono i dubbi espressi proprio dallo stesso Oref, accompagnati da raccomandazioni che rischiano ancora una volta di essere ignorate".