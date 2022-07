Maratona bilancio in aula, approvato assestamento: "Più fondi per sociale e scuola"

Dopo una maratona di giorni in aula Giulio Cesare, c'è l'ok alla manovra di assestamento di bilancio. La delibera è stata approvata in Consiglio comunale e destina più fondi per i servizi al cittadino. Edilizia popolare, centri antiviolenza, scuola e territori i settori nevralgici che, è la promessa, verranno potenziati.

"Rispetto al 2021, abbiamo aumentato la spesa per settori strategici per la vita delle romane e dei romani, con 48 milioni in più per il sociale e 121 milioni in più per la scuola" commenta la presidente della commissione Bilancio Giulia Tempesta.

"E ancora, vogliamo sottolineare le risorse aggiuntive destinate ai municipi per migliorare la quantità e la qualità dei servizi. Con i nuovi fondi rispondiamo alle esigenze di spesa maturate negli ultimi sei mesi, andando così a garantire un mantenimento degli equilibri di bilancio e facendo finalmente ripartire gli investimenti nella capitale". Da gennaio a oggi, prosegue la consigliera dem, "abbiamo varato un aumento negli investimenti per l'ambiente, per la pulizia della città e la cura del verde che ammonta a 11 milioni, 6 nella prima variazione e 5 nell'assestamento".

Si tratta di una manovra che prevede oltre 6 miliardi e 47 milioni di investimenti per il triennio 2022-2024. Un recupero di fondi proviene da trasferimenti statali e regionali in conto capitale che "ammontano a 885 milioni, 345 milioni in più rispetto a gennaio, 700 milioni dei quali legati al Pnrr", ha spiegato a inizio dibattito la vicesindaca, e assessora al bilancio, Silvia Scozzese.

"In conto capitale Roma Capitale aveva stanziato 1,7 miliardi a gennaio per gli investimenti, e si arriva oggi, con le due variazioni, a 2,8 miliardi. Le risorse sono state incrementate in parte con avanzo di amministrazione per 475 milioni". Un altro recupero proviene dalla "riduzione dei mutui. Il loro valore nel bilancio di previsione è 686 milioni, arriviamo oggi a 635. Risparmiamo 51 milioni che sono destinati alla parte corrente", ha chiarito l'assessora.