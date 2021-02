Bilancio 2021-2023, arriva il maxiemendamento di giunta: altri 457 milioni per opere pubbliche e più fondi ai municipi

Stanziati ulteriori 15 milioni di euro sulla spesa corrente per i servizi in capo ai parlamentini, di cui 5 per la spesa sociale destinata ai più fragili

Sostenere lo sviluppo sociale ed economico della città confermando l'apporto di ulteriori risorse per gli investimenti e per il sostegno ai cittadini più fragili. È quanto indicato, fa sapere il Campidoglio, nel maxiemendamento al progetto di Bilancio di previsione 2021-2023 approvato dalla Giunta capitolina. Una modifica corposa al progetto originario che aveva sollevato diverse polemiche, con uno stanziamento di oltre 457 milioni di euro per nuove opere pubbliche nel prossimo triennio e 45 milioni di euro sulla spesa corrente 2021 per l’erogazione dei servizi. Vediamo nel dettaglio.

240 milioni per progetti di mobilità

Il piano investimenti prevede maggiori spese per 347 milioni di euro per il prossimo triennio, di cui oltre 240 milioni di euro per la mobilità (fornitura di treni per le linee A e B della metro, manutenzione delle rotabili e nuovi collegamenti tranviari), oltre 60 milioni di euro per le infrastrutture (di cui 24 milioni per il Comprensorio direzionale Pietralata-via Sublata, 7 milioni per opere a scomputo del consorzio Tiburtino, 3 milioni per la via Tiburtina, 1,2 milioni per il programma di recupero urbano Palmarola-Selva Candida, 150 mila per il parco fotovoltaico), 33 milioni per l'acquisto di rimesse per i mezzi del trasporto pubblico, 1,2 milioni per la fornitura di giochi inclusivi per i parchi pubblici.

C'è anche la funivia Battistini-Casalotti

A questi, con un emendamento aggiuntivo, si sommano i fondi statali che vengono recepiti per la realizzazione della funivia Battistini-Casalotti per oltre 109,5 milioni fino al 2023. Ricordiamo che l'opera servirà sette stazioni - Battistini, Acquafredda, Montespaccato, Torrevecchia, Campus, Collina delle Muse-Gra e Casalotti - ma non sarà direttamente collegata al capolinea della metro A Battistini da cui, la filovia, dista circa 200 metri.

Investimenti per i municipi

Ai municipi sono destinate ulteriori risorse per investimenti per oltre 54 milioni di euro nel triennio, per interventi di manutenzione straordinaria delle scuole, messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi, riqualificazione dei mercati e delle aree verdi.

I fondi per la spesa corrente

Per quanto riguarda la spesa corrente, l'emendamento prevede maggiori spese per quasi 45 milioni di euro. Tra questi, si segnalano 3,6 milioni di euro destinati ai servizi per la mobilità individuale delle persone con disabilità, 15 milioni di euro alle misure di solidarietà alimentare grazie all'utilizzo dei risparmi di amministrazione, 5 milioni di euro per buoni spesa a sostegno delle famiglie. Ai municipi vengono assegnati ulteriori 15 milioni di euro sulla spesa corrente per i servizi, di cui 5 milioni di euro per la spesa sociale destinata ai più fragili. Una miglioria in corso d'opera rispetto ai tagli presenti nella stesura originaria del progetto di bilancio.