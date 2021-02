Bilanci Ama, l'assessora Ziantoni prova a placare le polemiche: "Approvazione dopo il voto del previsionale"

"Roma sta espletando gli ultimi atti. Si stanno preparando le delibere, è una questione di calendarizzazione dell'aula". Così Katia Ziantoni, assessora ai rifiuti, interpellata da RomaToday, risponde ai tanti attacchi che le sono arrivati nelle ultime ore per l'assenza nella seduta di commissione Trasparenza dedicata ai bilanci Ama. A quando l'approvazione dei conti 2017/2018/2019 della municipalizzata dei rifiuti? L'iter è fermo da anni. "I fondi sulla ricapitolizzazione sono stati già messi in bilancio. Non lo avremmo fatto se non fosse tutto apposto sul fronte contabile. Non ci saranno sorprese" assicura l'assessora.

Una risposta sulla stessa linea di quella fornita dall'amministratore unico Stefano Zaghis che dopo aver garantito la sua partecipazione in commissione, ha annunciato il dietrofront con una lettera il cui contenuto sembra aver solo inasprito gli animi delle forze di opposizione, già da tempo sul piede di guerra per ritardi che si protraggono da anni.

"In data 16 dicembre 2020 si è tenuta la commissione congiunta Ambiente-Bilancio in cui sono stati già trattati i temi oggetto della presente commissione - ha scritto il numero uno di via Calderon de la Barca - al momento non ci sono aggiornamenti da parte dell'Azienda. All'esito dell'adozione degli atti amministrativi necessari da parte di Roma Capitale, l'Azienda si dichiara disponibile ad aggiornare la commissione. Pertanto il dott. Zaghis e il dott. Mastrangelo non parteciperanno alla seduta".

Tradotto: è tutto fermo da circa due mesi fa. Ma l'assessora assicura: "Appena sarà votato il bilancio di previsione e quindi terminata la maratona in aula, toccherà anche alle delibere legate al bilancio Ama. Ci eravamo dati febbraio-marzo come tempi e ci rientreremo".