Metrebus, scongiurato (per ora) l'aumento del prezzo del biglietto

Il biglietto integrato Metrebus non aumenterà, almeno per ora. La Regione Lazio, grazie allo stanziamento di 8,8 milioni di euro, salva per qualche mese i pendolari romani. Scongiurato, quindi, anche l’aumento degli abbonamenti del tpl che sarebbero dovuti passare da 250 a 350 euro. Un intervento, questo, che non risolve completamente il problema visto che servono in tutto 22 milioni, quindi altri 13,2, per disinnescare definitivamente i rincari.

Nessun aumento per i biglietti Metrebus

Metrebus è un circuito che comprende Atac, Cotral e Trenitalia. È grazie a questo consorzio che è possibile prendere mezzi di compagnie diverse con lo stesso biglietto. Atac gestisce la biglietteria mentre è la Regione Lazio che fissa le tariffe, con quest’ultima che è anche il principale interlocutore del Consorzio Metrebus.

Aumento previsto dal contratto tra Regione Lazio e Trenitalia

La precedente giunta regionale targata Zingaretti aveva stabilito che, dal 1° agosto 2023, sarebbe scattato un aumento di 50 centesimi sul biglietto metrebus da 1,50 euro. Una misura che si era resa necessaria dal contratto di servizio del 2018 (e in vigore fino al 2032) sottoscritto da Regione Lazio e Trenitalia che, appunto, prevedeva questi rincari per riuscire a recuperare 22 milioni di euro. Come spiegato da RomaToday nella sezione Dossier , l’aumento era stato pensato per “ripagare” Trenitalia degli investimenti infrastrutturali da un miliardo di euro promessi dall’azienda stessa per il potenziamento e il miglioramento del sistema di trasporti romano e laziale. Un miglioramento che, vista soprattutto la scorsa estate costellata da ritardi e cancellazioni, non sembra esserci stato.

L’emendamento salva rincari

L’aumento del biglietto è stato scongiurato, almeno per ora, grazie ad un emendamento presentato dall’assessore ai trasporti, Fabrizio Ghera, che ha “aggiunto” un articolo alla legge per il turismo equestre e l’ippoterapia e che prevede, di fatto, lo stanziamento di 8,8 milioni contro il caro biglietti. L’emendamento, si legge nella relazione illustrativa, serve per “fra fronte alla compensazione riferita all’adeguamento tariffario” grazie all’attribuzione, a Roma Capitale, della cifra già citata. Una somma reperita grazie al fatto che alla Regione Lazio spettava una somma maggiore dalla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale trasporti per il 2023.

Aumenti all’orizzonte

Per il momento, quindi, i pendolari possono tirare un sospiro di sollievo ma il pericolo rimane. Come detto, mancano ancora 13,2 milioni di euro per fare in modo che non ci siano aumenti per il 2024. Serve, soprattutto, un accordo tra Comune di Roma e Regione Lazio per trovare una soluzione e reperire i soldi mancanti senza pesare sulle tasche dei pendolari.