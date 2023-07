Bici abbandonate, nel centro si punta sui privati: possono recuperarle e rivenderle

Via le bici abbandonate dalle strade del centro e da quelle dei quartieri che ricadono sotto l'amministrazione del municipio I. E’ questa l’intenzione che, nel parlamentino di via della Greca, ha messo tutti d’accordo.

Una proposta che migliora il decoro

“L’idea è nata dall’esigenza di garantire maggiore decoro al nostro territorio - ha premesso Daniela Gallo, consigliera municipale di Fratelli d’Italia -. Rispetto agli scooter che hanno un telaio, una targa e un’assicurazione, per le biciclette abbandonate è praticamente impossibile risalire al proprietario”. Il risultato è che, se non c’è una persona a cui poter chiedere di rimuoverle, restano a lungo incatenate, agli alberi e ai pali, alle volte anche tra loro. E così facendo degradano le strade e, quando si trovano su marciapiedi un po’ più stretti, diventano anche d’intralcio agli spostamenti dei pedoni. Un intralcio che si somma a quello causato dal posteggio selvaggio di bici e monopattini in sharing, fenomeno tante volte segnalato e non contemplato nel provvedimento municipale.

Il coinvolgimento di ciclo-officine ed associazioni

La proposta, presentata dalla consigliera e approvata da tutto il parlamentino locale, era già stata formulata in passato. “Rispetto a una mozione simile del 2021, questa volta puntiamo a coinvolgere associazione e ciclofficine nella rimozione di queste biciclette” ha spiegato Daniela Gallo. Secondo la proposta del municipio, sulle bici in condizioni di abbandono dovrebbe essere “lasciata una notifica” con cui avvertire della prossima rimozione. Cosa della quale dovrebbe essere incaricato un operatore, di un’associazione o di una ciclofficina, precedentemente accreditatosi all’ente di prossimità.

Bici da riparare e rivendere

L’obiettivo del provvedimento non è solo liberare pali, alberi e marciapiedi, dalle carcasse delle bici incatenate. “Chi si aggiudicherà il servizio, se le bici sono in pessime condizioni, dovrà provvedere al loro corretto smaltimento. Ma se sono in condizioni accettabili, potrà ripararle e poi rivenderle, a prezzi contenuti” ha spiegato la consigliera che ha promosso l’atto. In tal modo ne guadagnerebbe la ciclo-officina o l’associazione incaricata dal municipio di rimuoverle, e anche il servizio pubblico.

Un risparmio per l'amministrazione

Perché, come ha ricordato la consigliera, “una bici abbandonata è un rifiuto extra-Tari e chiedere ad Ama ogni volta di andarle a togliere, ha un costo”. L’auspicio del municipio è di riuscire a individuare degli operatori interessati a rimettere in circolo le biciclette che, restando a lungo abbandonate, diventano dei ricettacoli di rifiuti.