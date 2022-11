Nessuno trasporta i libri: così il servizio di prestito tra biblioteche è stato sospeso

“Ci dispiace ma al momento il servizio è temporaneamente sospeso”. Così si sono sentiti rispondere gli utenti delle Biblioteche di Roma che avrebbero voluto avvalersi del prestito interbibliotecario, ossia la richiesta di documenti e libri ad altre biblioteche del sistema con ritiro nella propria biblioteca di fiducia. In genere quella più vicina a casa, al lavoro o più facilmente raggiungibile. Niente da fare. Il servizio per circa due settimane è rimasto inattivo: colpa del cambio di appalto che non ha permesso la continuità delle operazioni tra il vecchio corriere e quello nuovo. Impossibile dunque trasportare da una parte all’altra di Roma libri e volumi richiesti dai cittadini.

Così in tanti a Roma sono rimasti senza il libro desiderato, chi ha potuto si è invece dovuto recare in biblioteche più lontane per ritirarlo direttamente. Tra i lettori di Roma malumori e qualche nota polemica.

“La giunta Gualtieri si rende protagonista di un disservizio che colpisce pesantemente l'agibilità delle biblioteche e il diritto allo studio: il servizio interbibliotecario è sospeso a data da destinarsi, e il problema è l'appalto del trasporto dei libri. In tutta Roma - scrive un nostro lettore - non si può più ordinare un libro da una biblioteca all'altra. Tutto è avvenuto da un giorno all'altro e non si sa che fine faranno le richieste inevase. Brillante esempio di professionalità e amore per la cultura da parte del neo sindaco”.

“I ritardi sono esclusivamente di natura tecnica e sono dovuti al momento di transizione tra un appalto e l’altro per il trasporto dei libri”, fanno sapere a RomaToday da Biblioteche di Roma. Il ripristino del servizio era previsto già per la giornata di domani 16 novembre, ma un ulteriore intoppo amministrativo, ha bloccato la ripartenza “che comunque si prevede nei prossimi giorni”.