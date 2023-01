Perché le biblioteche di Roma sono in declino

La nomina della nuova governance tarda ad arrivare e con essa l’uscita dal commissariamento avviato dalla giunta precedente e che dura ormai da due anni e mezzo. Così l’Istituzione Biblioteche di Roma stenta a sopravvivere e ad avviare quella fase di rilancio che pure il Campidoglio ha annunciato.

Biblioteche di Roma: tarda l'insediamento del nuovo CdA

Un potenziamento dell’intera rete che passa dal piano da 50 milioni di euro provenienti dal Pnrr varato per la riqualificazione strutturale, energetica e digitale di 21 biblioteche esistenti e la creazione di 9 nuove strutture. Queste ultime pensate non come semplici biblioteche ma veri centri culturali polivalenti e innovativi, aperti con orari estesi e dotati di spazi liberi di incontro e sperimentazione. I nuovi poli culturali della città.

A Palazzo Senatorio però tarda la nomina per l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione sebbene l’11 gennaio scorso le commissioni capitoline congiunte Bilancio e Cultura abbiano dato parere favorevole ai curricula proposti dalla Giunta Gualtieri. Nel nuovo CdA sono stati selezionati Giovanni Solimine, già ordinario della Sapienza e presidente della fondazione Bellonci; Chiara Fagiolani, associata della Sapienza in Economia; Melania Mazzucco, scrittrice vincitrice del premio Strega; l’attore esperto di politiche culturali in passato già nel CdA del Teatro di Roma, Massimo Pedroni e Gabriele Pedullà, ordinario di Roma 3 e critico letterario.

“Ci aspettavamo una rapida nomina della nuova governance, ma, ad oggi, ancora non abbiamo notizie del loro insediamento” - tuonano FP Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl di Roma e Lazio.

Nelle biblioteche manca personale

Mancano i vertici ma anche la base. Come già raccontato da RomaToday, i funzionari bibliotecari assunti con l'ultimo concorso non sono mai arrivati tra scaffali e libri: il loro sogno si è infranto contro le esigenze di avere più unità al lavoro nei municipi e nei dipartimenti da sempre in sofferenza per la carenza di personale. Così, nonostante la formazione umanistica e letteraria, per alcuni l’esperienza decennale in biblioteche private ed enti culturali, per tutti il superamento di una selezione durissima per un profilo specifico - quello di funzionario bibliotecario - oggi chi ambiva a lavorare nelle biblioteche comunali è stato relegato dietro la scrivania di un ufficio ad occuparsi di pratiche relative alla posa di cavi, domande per l’iscrizione agli asili nido e lamentele, a vario titolo, degli utenti.

Quei funzionari bibliotecari relegati tra municipi e dipartimento

L’avvicendamento in Campidoglio non ha cambiato la loro sorte nonostante nel maggio scorso l’Assemblea Capitolina abbia approvato all’unanimità una mozione che impegnava Sindaco e Giunta a “procedere, nel più breve tempo possibile” a spostarli all’Istituzione Biblioteche. Nel documento anche la richiesta di indire, sempre nel più breve tempo possibile, un concorso per figure culturali, “al fine di rafforzare il ruolo e i servizi delle Strutture culturali di Roma Capitale sul territorio di Roma”.

Ancora nulla di fatto. Intanto le biblioteche si svuotano: il numero del personale si riduce inesorabilmente per l’esodo pensionistico, anche a fronte di nuove aperture. Nel 2006 il personale era pari a 367 unità di ruolo (con circa 35 sedi aperte), nel 2016 sono scese a 280 a dicembre 2021 erano 239 ed oggi sono 214 con 39 biblioteche aperte e con l’ampliamento nel numero dei servizi centrali e periferici (16 biblioteche nelle carceri distribuite su 5 istituti penitenziari, 60 biblioteche nelle scuole). Le 10 unità di front office, part time, previste dal concorso bandito da Zètema non basteranno di certo a risollevare le sorti.

Secondo l’ultima indagine sulla qualità dei servizi pubblici a Roma, fanno notare i sindacati, il sistema Biblioteche è totalmente sconosciuto al 35% dei cittadini romani, il finanziamento annuale è lo stesso da oltre 10 anni (circa 20 milioni), la spesa per abitante di Roma è di 6,5 euro circa, quella di Milano 10,1, quella di Torino 12,3, quella di Parigi 25,1. I libri e i documenti in genere, sono stati acquistati negli ultimi anni per lo più con risorse esterne, Ministero Beni Culturali e Regione Lazio. “Stanziamenti fuori scala per il sistema bibliotecario della Capitale d’Italia. Insomma, se si continua così il declino è assicurato”.

L'allarme dei sindacati: "Così si rischia il collasso"

Su Biblioteche di Roma è dunque allarme. “In queste condizioni non solo non riusciremo ad aprire altre biblioteche ma rischiamo di doverne chiudere più di una. Non c’è più tempo, è necessario agire ora, almeno attuando subito quanto già deciso” - scrivono i sindacati. Le indicazioni per il Campidoglio sono perentorie, bisogna “insediare immediatamente il nuovo CdA; trasferire all’Istituzione biblioteche almeno - scrivono FP Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl di Roma e Lazio - quella decina di unità di personale che hanno fatto richiesta di mobilità interna; prevedere nel piano assunzionale anche il personale necessario al funzionamento del sistema biblioteche di Roma Capitale e finanziare adeguatamente il progetto di rilancio e di ampliamento se si intendono aprire nuove sedi”. Altrimenti il rischio è quello che il sistema delle biblioteche comunali collassi.