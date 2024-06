Più fondi e un piano di assunzioni entro il 2026. Ecco cosa chiedono i lavoratori delle biblioteche di Roma

Bisognerà aspettare l'autunno inoltrato per vedere attivi i cantieri Pnrr nella metà delle biblioteche di Roma. Come è stato detto durante una riunione tra sindacati e amministrazione capitolina, il restyling di 23 sedi sulle 41 esistenti partirà solo a novembre e durerà all'incirca due anni. Ma non era solo questo il tema all'ordine del giorno: i lavoratori cercano garanzie sul futuro dell'istituzione, soprattutto dopo la fine dei lavori.

Il Comune incontra i sindacati sul futuro delle biblioteche

Il 27 maggio si sono ritrovati intorno ad un tavolo Cgil, Cisl, Uil, Csa e Rsu con la segreteria del Sindaco e gli assessori alla Cultura e al Personale. Dopo la minaccia di sciopero dei primi di maggio, motivata da una situazione generale di incertezza sul futuro dell'istituzione, dalla carenza di personale e di risorse e dalla poca chiarezza su come verrà gestito il servizio durante i lavori Pnrr, la giunta Gualtieri ha convocato i sindacati per un confronto.

Promesse sulle risorse finanziarie

Secondo quanto riferito dai sindacalisti presenti, il capo segreteria Giulio Bugarini e l'assessore Miguel Gotor hanno assicurato che, in collaborazione con l'assessora al bilancio Silvia Scozzese, verrà fatto un lavoro di reperimento di risorse finanziarie per rimpinguare le casse di Biblioteche di Roma. Nel 2024 sono stati stanziati 16,9 milioni di euro, ma nel 2023 erano stati 20 e secondo i calcoli di Fabio Moscoviti della Cgil sono appena sufficienti: "Solo per gli stipendi del personale e per pagare le utenze sono 13 milioni di euro l'anno, se aggiungiamo il contratto di servizio con Zétema per il personale front office arriviamo a 19 milioni di euro. E infatti questo accordo a fine giugno scade, perché ulteriori risorse non ce ne sono".

Le strade da intraprendere

Intanto, per tamponare, ci sarebbero due strade da intraprendere quasi contemporaneamente. La prima: recuperare il "tesoretto" risparmiato negli ultimi dieci anni dall'istituzione, che secondo la Cisl si aggirerebbe sul milione l'anno "e ci dovrebbero essere un paio di milioni a disposizione, ma va verificato" specifica Antonio Trimarco. La seconda potrebbe richiedere maggiore tempo. Biblioteche di Roma approva autonomamente il proprio bilancio, che però viene ratificato dalla giunta comunale. Fino al 2020 i documenti sono stati validati, ne mancano quattro: "E c'è la possibilità che si reperiscano avanzi di gestione da immettere nelle risorse a disposizione" sottolinea invece Moscoviti di Cgil. Staremo a vedere.

Un piano assunzionale entro il 2026

C'è poi tutto il capitolo sulla gestione del personale. Per evitare spostamenti troppo lunghi durante i due anni di cantieri Pnrr, i municipi avrebbero individuato alcuni locali alternativi. Non tutti ci sono riusciti. "L’obiettivo è quello di mantenere attivi questi servizi per i cittadini delle zone in cui ricadono le biblioteche oggetto di lavori e per generare il minor disagio possibile per il personale che si dovrà spostare dalla propria sede di lavoro" fanno sapere le sigle sindacali che hanno preso parte all'incontro. Sulla carenza di risorse umane, l'assessore Catarci ha ribadito ciò che aveva già anticipato a RomaToday un mese fa: "Una parte dei 330 nuovi impiegati per i quali è stato appena pubblicato un avviso, verrà diretta anche al sistema delle biblioteche, per coprire quei buchi lasciati scoperti dalle progressioni di carriera". Ai sindacati, però, non basta: "Ci vuole un piano assunzionale che parta non più tardi del 2026, che preveda nuovi bibliotecari e non funzionari amministrativi" sottolinea la Cisl a margine dell'incontro. Anche perché l'apertura di nuovi Poli Civici e aule studio comporterà la necessità di impiegare risorse "che già oggi, con 42 sedi aperte, è ampiamente al di sotto del fabbisogno".

Arrivederci a dopo le Europee

Prossimo appuntamento tra le parti, dopo le Europee. "L'assessore Gotor si è impegnato a convocarci, insieme anche al presidente e alla direttrice di Biblioteche di Roma, per chiarire e definire tutti i passaggi necessari ad affrontare la fase dei lavori, con i riflessi sulle soluzioni alternative, la mobilità temporanea del personale e quanto necessario per un governo “trasparente” delle azioni da mettere in atto". Qualora le promesse non fossero mantenute, lo sciopero è dietro l'angolo.