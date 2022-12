Niente trasporto dei libri da una biblioteca all'altra: così da due mesi i lettori devono vagare per la città

“Il prestito interbibliotecario è sospeso e non sappiamo quando riprenderà”. E’ questo quello che si sentono rispondere dal personale gli utenti delle Biblioteche di Roma rimasti orfani di uno dei servizi più utili e virtuosi offerti. Grazie al prestito interbibliotecafrio infatti è possibile fare la richiesta di documenti e libri ad altre biblioteche del sistema con ritiro nella propria biblioteca di fiducia. In genere quella più vicina a casa, al lavoro o più facilmente raggiungibile.

Il prestito interbibliotecario interrotto da due mesi

A Roma però tutto ciò non è più possibile da inizio novembre, da quando la società che effettuava il trasporto dei libri da una parte della città all’altra ha deciso di interrompere l’attività prima della scadenza del contratto. Così Biblioteche di Roma si è rivolta ad un altro fornitore per cercare di dare continuità al servizio prima del nuovo affidamento. Il prestito interbibliotecario, così avevano fatto sapere a RomaToday, sarebbe dovuto ripartire già un mese fa ma “il fornitore individuato - ci dicono da Biblioteche di Roma - aveva un DURC (Documento unico di regolarità contributiva ndr.) non regolare e dunque è stato impossibile procedere nell’immediato”. A quanto apprendiamo il nuovo provvedimento di affidamento è alla firma della Direttrice e il prestito interbibliotecario dovrebbe tornare disponibile “a gennaio”.

I lettori di Roma protestano

Intanto i lettori di Roma, rimasti senza il libro desiderato, protestano. L’unica strada per ottenere il volume o il documento voluto è recarsi di persona nella biblioteca che lo ha disponibile e ritirarlo direttamente, anche se ciò spesso significa dover girare per la città.

L'ex sindaca Raggi: "Con il Pd capitolino la cultura va in soffitta"

"Con il Pd capitolino la cultura va in soffitta. Il prestito interbibliotecario di libri, uno dei servizi più virtuosi delle nostre biblioteche pubbliche, è sospeso a data da destinarsi. Gli orari delle biblioteche - scrivono in una nota polemica la consigliera capitolina ed ex sindaca, Virginia Raggi, e la consigliera del I Municipio Federica Festa - sono ridotti per mancanza di personale, le graduatorie dei nostri concorsi non si fanno scorrere, per cui si ricorre al personale di Zètema mentre il Cda di Biblioteche di Roma ancora non è nominato dopo 14 mesi di insediamento del nuovo sindaco”. Il riferimento è al concorso della partecipata per 77 posti a tempo indeterminato dieci dei quali destinati a unità di front office nelle Biblioteche di Roma Capitale. “Il prossimo 9 gennaio i dipendenti capitolini protesteranno legittimamente. È inutile il provvedimento del bonus cultura, se poi le biblioteche comunali aprono a singhiozzo e - sottolineano Raggi e Festa - non permettono la fruizione agile che il Prestito Interbibliotecario Metropolitano offriva".