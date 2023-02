Biblioteche di Roma esce dal commissariamento. C'è il nuovo CdA, ma manca personale

Dopo due anni e mezzo Biblioteche di Roma esce dal commissariamento. Con ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione del Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale.

Nominato il nuovo CdA di Biblioteche di Roma

Giovanni Solimine, uno dei massimi esperti di biblioteconomia in Italia e già professore di Biblioteconomia alla Sapienza Università di Roma, sarà il presidente. I consiglieri sono invece: Chiara Faggiolani, professoressa di Biblioteconomia alla Sapienza, Melania Mazzucco, scrittrice, Massimo Pedroni, attore e scrittore e infine Gabriele Pedullà, professore di Letteratura Italiana all’università Roma Tre. La nomina arriva a venti giorni dal parere favorevole espresso dalle commissioni capitoline congiunte Bilancio e Cultura ai curricula proposti dal Sindaco. Il mandato del nuovo Cda di Biblioteche di Roma corrisponderà in termini di durata a quello dell’Assemblea Capitolina e i consiglieri rivestiranno l’incarico a titolo gratuito.

Il sindaco Gualtieri: "Competenza e professionalità"

“Competenza e professionalità sono stati i criteri che ci hanno guidato nella nomina del Cda dell’Istituzione Biblioteche di Roma, che adesso torna finalmente a poter guardare con fiducia al futuro” - ha spiegato il sindaco Gualtieri. “Ringrazio Vittorio Bo per averci aiutato a gestire una fase delicata come quella del commissariamento e che ci ha accompagnato fino all’ordinanza di oggi. Le biblioteche di Roma – ha proseguito il primo cittadino – guidate da un presidente come Giovanni Solimine e da un Cda tanto prestigioso, sono centrali per il nostro disegno di rilancio culturale della città, come dimostrano gli investimenti per riqualificare decine di sedi e per aprirne di nuove. Con i libri e le tante iniziative delle nostre biblioteche vogliamo garantire un servizio quanto più diffuso, potenziandolo come tutta la rete di presidi culturali della Capitale”.

Il potenziamento delle biblioteche di Roma

“Tengo anzitutto a ringraziare, per il lavoro svolto fin qui, Vittorio Bo, che con generosità ha guidato l’ente in questo periodo di transizione e voglio poi fare un augurio ai componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, i cui profili sono di notevole spessore e di grande esperienza. Ciascuno di loro - ha sottolineato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor - ha competenze specifiche che permetteranno loro di lavorare al meglio al fine di arricchire l’offerta culturale della rete bibliotecaria capitolina, con l’obiettivo di ampliare i servizi bibliotecari e integrarli attraverso la realizzazione di nuovi presidi territoriali”.

I bibliotecari finiti dietro una scrivania

Potenziamento che non potrà prescindere dal personale. Nel 2006 il personale era pari a 367 unità di ruolo (con circa 35 sedi aperte), nel 2016 sono scese a 280 a dicembre 2021 erano 239 ed oggi sono 214 con 39 biblioteche aperte e con l’ampliamento nel numero dei servizi centrali e periferici (16 biblioteche nelle carceri distribuite su 5 istituti penitenziari, 60 biblioteche nelle scuole). Le 10 unità di front office, part time, previste dal concorso bandito da Zètema non basteranno di certo a risollevare le sorti. I sindacati hanno già lanciato l’allarme chiedendo di prevedere nel piano assunzionale anche il personale necessario al funzionamento del sistema biblioteche di Roma Capitale. Trasferendo intanto tra i libri di Roma quei funzionari che hanno vinto l’ultimo concorso ma per esigenze amministrative oggi lavorano negli uffici di dipartimenti e municipi con mansioni che nulla hanno a che fare con saggi, romanzi e letteratura.