Le biblioteche di Roma "in piena emorragia di personale". Dalle opposizioni appello al Comune

Le biblioteche di Roma sono in piena “emorragia di dipendenti”. A lanciare l’allarme sono Antonio De Santis, consigliere comunale della Lista civica Raggi e Federica Festa, consigliera M5S del municipio I, secondo cui la progressiva perdita di personale è da imputarsi anche al “meccanismo delle nuove progressioni verticali". Come denunciato nei giorni scorsi anche da Fratelli d’Italia.

"Le biblioteche di Roma rischiano di restare senza personale"

Secondo De Santis e Festa a provocare un “progressivo drenaggio di personale che mette in serio pericolo l’effettivo svolgimento di servizi preziosi per territori e cittadini” sarebbe proprio il meccanismo delle progressioni verticali. Un concorso interno all’amministrazione rivolto ai dipendenti comunali, per permettere loro di “fare carriera”. Un bando che già lo scorso anno aveva generato diverse polemiche da parte dei sindacati. Il problema ora, secondo i consiglieri, è che “gli istruttori amministrativi che lavoravano nelle biblioteche di Roma e che hanno partecipato al bando, facendo scatti di carriera, sono stati in gran parte spostati in altre strutture comunali, fuori dal sistema delle biblioteche di Roma. Impoverendo queste strutture”. Si tratterebbe di diverse decine di persone, numeri non irrilevanti se si considera che nelle 42 biblioteche della Capitale lavorano circa 210 persone. “Durante la precedente consiliatura, consapevoli del ruolo di chi lavora in questo campo - spiegano ancora i consiglieri De Santis e Festa - avevamo iniziato un primo step di reclutamento: dal 2016 al 2020, infatti, abbiamo assunto 101 funzionari per le biblioteche, con una crescita totale di 376 dipendenti per tutto il comparto della Cultura. Chiaramente questo non basta, il settore è ancora in sofferenza e, per questo l’Amministrazione deve intervenire immediatamente per evitarne il collasso”.

Le richieste di De Santis e Festa

Per arginare il rischio che le biblioteche di Roma restino senza personale, De Santis e Festa chiedono all’Amministrazione che “i neo-funzionari interessati dalle progressioni rimangano al loro posto: solo così è possibile evitare un danno per i cittadini e, contestualmente, preservare le professionalità di chi, da anni, lavora nel settore”. E poi l’avviamento di una “nuova stagione di concorsi per ‘salvare’ un’amministrazione che si trova attualmente in un pesante deficit di personale”.