Tra le questioni più calde della campagna elettorale, tema di confronto e scontro. Santa Palomba, il territorio in cui il Campidoglio vorrebbe realizzare il termovalorizzatore per i rifiuti di Roma, è stato la tappa del tour verso il voto della candidata del M5s e Polo progressista, Donatella Bianchi. Insieme a lei il capo politico e deputato M5s, Giuseppe Conte.

Bianchi e Conte a Santa Palomba per dire no al termovalorizzatore

“L’inceneritore è una scelta sbagliata che stiamo contrastando nel merito con tutte le nostre energie e la nostra determinazione. Non è la soluzione al problema dei rifiuti di Roma” - ha detto Bianchi a margine dell’incontro con le realtà ambientaliste e associative di zona che hanno invitato chi si candida ad amministrare la regione Lazio, a fare una visita nel quadrante deputato ad ospitare l'impianto. Un'area in rivolta: presidi e proteste, ricorsi al Tar per ostacolare la realizzazione dell'inceneritore.

"Inceneritore blocca futuro area"

“Ci siamo confrontati con cittadini, famiglie e comitati. Questo è un quadrante interessato da una decisione non condivisa ma imposta. Stiamo parlando di 300mila persone che vivono in quest’area dove dovrebbe sorgere questo grande inceneritore che di fatto blocca il futuro, non solo di Roma, ma anche di tutto questo territorio per i prossimi 30 anni. Si sta scegliendo di bruciare i rifiuti anzichè l’economia circolare, la rigenerazione, il riciclo e recupero che potrebbe portare nuova economia. Si sta scegliendo di fare una spesa importante alle spalle dei cittadini per una soluzione che è assolutamente antistorica. Un passato che non risolverà problemi del presente e del futuro”.

Le alternative secondo il M5s

Bianchi ha sottolineato la necessità invece di rilanciare la raccolta differenziata, ridurre la produzione di indifferenziato oltre che dare valore al rifiuto oggi considerato un costo. “Partire da qui - ha detto la candidata alla regione per il M5s - per andare verso la sostenibilità economica. Raccolta differenziata e riciclo significano risparmio, tariffa puntuale e salute che poi - ha concluso - è il prezzo più alto che i cittadini pagano”. Assenti i competitor Alessio D’Amato e Francesco Rocca. Poi l’accusa “I cittadini vogliono essere ascoltati, si ritrovano invece nell’indifferenza, silenzio e complicità di una certa politica”.

Conte contro il Pd: "In campagna elettorale non ne avevano parlato"

Conte polemizza con i suoi ex alleati. "Siamo contrari a questo progetto dell'inceneritore per ragioni di merito e di metodo. Di metodo perché non si prendono i voti in campagna elettorale come è avvenuto a Roma per le elezioni del sindaco senza anticipare questo progetto. Si parlava di economia circolare, lo faceva anche il Pd di Gualtieri. Ma un attimo dopo che ha preso i voti dei cittadini, Gualtieri ha annunciato questo progetto ben diverso portando il Governo Draghi a dargli poteri straordinari commissariali. Non è un buon metodo. Prima avrebbero dovuto parlare con la popolazione, avrebbero dovuto coinvolgerla e discutere per capire se il progetto fosse utile o meno. Per noi quest'opera non è assolutamente utile. Siamo qui per mostrare solidarietà a queste persone preoccupatissime, alle quali questo progetto viene presentato come un pugno sul viso" - ha detto l'ex premier. "Questa è un'opera che usa una tecnologia obsoleta e superata con tanti inconvenienti in termini di fumi. Le scorie tossiche andranno smaltite e non è nemmeno conveniente dal punto di vista finanziario in quanto contraria alla tassonomia europea. Questo vuol dire che l'Europa non lo finanzia. Mentre c'è un costo. Così si prende in giro la popolazione e non si risolve il problema. Inoltre è uno specchietto per le allodole perchè nel 2025 non potrà essere mai realizzato. Noi abbiano soluzioni diverse, ecocompatibili".