Bettini resuscita Rutelli? Una possibile spiegazione

Nel suo nuovo libro dal titolo vagamente crepuscolare, “Attraversamenti. Storie e incontri di un comunista e democratico italiano” (ed. Paper First), e dalle innumerevoli interviste che sta rilasciando in queste ultime settimane, si apprende che in Italia abbiamo uno dei più fulgidi leader politici italiani, Francesco Rutelli. È lui che potrebbe – dovrebbe – intestarsi la gamba moderata del centro-sinistra, per ristrutturare il “Campo largo” di bettiniana congettura. Che poi sarebbe una riedizione dell’Ulivo e dell’Unione di Romano Prodi, ovvero mettere dentro tutto quello che è contro certa destra – così come allora, tutto ciò che era contro certo berlusconismo (qualsiasi cosa volesse o potesse dire).

L’elemento bizzarro, però, dell’affermazione di Goffredo Bettini, è che Francesco Rutelli - già enfant prodige dei Radicali Italiani, sindaco di Roma, leader dell’Ulivo sconfitto da Berlusconi, poi fondatore de La Margherita prima e del Pd poi, Vicepresidente del Consiglio (insieme con Massimo D'Alema) e Ministro per i beni e le attività culturali nel Governo Prodi II – ha lasciato la politica undici anni fa, quando rinunciò a ricandidarsi alle politiche del 2013. Sulle ragioni che hanno portato Rutelli a lasciare la politica in via definitiva, tanto da dedicarsi a tutt’altro, c’è poco da dire. Nel senso che lui, al pari ad esempio di Walter Veltroni, non ha manifestato specifici motivi. La scelta di abbandonare l’agone politico pare sia stata una scelta maturata alla fine di una seria riflessione più personale che politica. Più esistenziale che utilitaristica. Più umana e privata che pubblica.

E a dire il vero, nessuno, sino ad oggi con le esternazioni di Bettini, ha mai pubblicamente rimpianto – almeno tra i dirigenti e i maggiorenti del centrosinistra – l’abbandono della politica da parte di Rutelli. A torto o a ragione. Ma più che altro, leggendo in filigrana le parole, scritte e dette, di Goffredo Bettini si può presumere che il suo “Rutelli” declinato ai giorni nostri sia, più che altro, un rimando, una citazione, un souvenir, un’ispirazione, una nota a piè di pagina, un ricordo di un Modello Roma che, oltre ad essere stato un paradigma politico cittadino, ha rappresentato uno schema politico nazionale.

Erano gli anni di una Roma Capitale fiorente, che si affacciava al nuovo millennio, che si preparava al Giubileo e che si annunciava ad una stagione nella quale i concetti di “globalizzazione” e di “glocalizzazione”, di cittadinanza diffusa, di relativismo culturale la facevano da padrone. Un’epoca nella quale la colonna sonora di Roma era diffusa da quella splendida invenzione che fu l’Auditorium Parco della Musica, con il tropicalismo di Caetano Veloso, il jazz di Marsalis, l’underground di Lou Reed e il recupero della musica popolare e autoriale con Gianni Borgna. Una Città piena di riferimenti culturali, all’apice di una stagione che partì da lontano, dalle Estati romane di Renato Nicolini e da esperienze stranianti e bizzarre come il “Primo festival internazionale dei poeti”, svolto sulla spiaggia di Castel Porziano ad Ostia nel 1979. Cose vive, poi morte.

Dentro a quel “Rutelli” di Goffredo Bettini probabile ci sia un rimando romantico a qualcosa che è stato e che, però, potrebbe (dovrebbe?) tornare ad essere. Magari guardando al presente. Cercando un “Rutelli” per il futuro. Che sia una magia di risuscitazione, oppure un esercizio di ricerca. Leggete il libro di Bettini. Ne vale la pena.