Bertolaso chiude (ancora) alla candidatura: “Per i romani sarei un incubo”

Guido Bertolaso chiude ancora alla candidatura a sindaco di Roma."Per i romani Guido Bertolaso sindaco sarebbe un incubo, vi dovete mettere in testa questo. Io non sono una persona facile, non sono una persona propensa alla mediazione e al compromesso" - ha detto l’ex capo della Protezione Civile intervenendo a L'Aria che tira su La7.

Corteggiato da Lega e Forza Italia si sfila dalla corsa al Campidoglio perchè "fare il sindaco di Roma significa ogni giorno giocare una finale di Champions League correndo il rischio di perderla, e per me sarebbe inaccettabile".

Qualche idea per la Capitale però c’è, ed è “rivoluzionaria”. Dal centro storico chiuso ad auto normali e ad auto blu, ai termovalorizzatori per bruciare i rifiuti, idrogeno verde per i mezzi pubblici, autovelox lungo l'Olimpica, Cristoforo Colombo e l'Ostiense. Tolleranza zero per la sosta selvaggia con “ganasce per chi parcheggia in seconda fila”. “Un programma irrealizzabile - la constatazione di Bertolaso - mi metterebbe contro tutto e contro tutti, meglio che mi dedico alla nipotina". L’unica, a suo dire, ancora in grado di convincerlo a candidarsi a sindaco.

La scelta del candidato sindaco del centrodestra ferma al palo

Forza Italia con Antonio Tajani prova però il pressing e insiste: "Sarebbe il miglior candidato possibile". Nel centrodestra ancora nulla è deciso. Resta in piedi, seppur in sordina, l’ipotesi del manager Andrea Abodi, sostenuto da Fratelli d’Italia. Il tavolo di coalizione, previsto “dopo Pasqua” ancora non c’è stato. Poi, aveva assicurato il coordinatore della Lega nel Lazio, Claudio Durigon, riprendendo le parole di Giorgia Meloni, “per decidere il nome ci impiegheremo mezz’ora”. Gli elettori attendono.