Case famiglia, centri antiusura e assistenza alloggiativa. Così a Roma i beni della criminalità diventano patrimonio collettivo

L'acquisizione da parte di Roma Capitale degli immobili confiscati alla criminalità organizzata non ha ritmi velocissimi, ma prosegue. Tant'è che l'11 marzo la giunta Gualtieri ha deliberato una manifestazione d'interesse per entrare in possesso di 29 unità immobiliari, tra appartamenti, box auto e negozi.

Roma chiede i beni confiscati alla mafia

D'altronde ci sono voluti quasi due anni e mezzo per arrivare all'atto firmato dal Sindaco pochi giorni fa. I beni confiscati, infatti, vengono acquisiti dall'agenzia nazionale che li gestisce, poi si indice una conferenza dei servizi durante la quale le varie strutture (dai dipartimenti capitolini ai municipi) fanno i sopralluoghi per capire le condizioni di ogni immobile. Infine, dalla lista di quelli messi a disposizione, ognuno esprime le proprie preferenze, avanzando richieste. Ed è così che a metà marzo 2024 si è arrivati (quasi) alla fine, con Roma Capitale che ha ufficialmente manifestato la volontà di acquisire 29 unità immobiliari, sparse in diversi municipi, dal Lido di Ostia al Torrino, fino a Colle del Sole.

A Roma sud case rifugio e housing per anziani fragili

Gli scopi sono molteplici. C'è il dipartimento valorizzazione del patrimonio che vorrebbe utilizzare gli immobili per affrontare l'emergenza abitativa, alcuni municipi puntano ad aprire case di accoglienza per vittime di violenza di genere o per dare continuità a progetti già esistenti come i centri antiusura o le case di quartiere. L'ente che, in questa manifestazione d'interesse, fa da "padrone" è il IX municipio: di beni ne ha chiesti - e ne otterrà - ben 8. La metà di questi si trovano a via di Decima 284, sono tutte abitazioni indipendenti, un complesso di villini entrati in possesso dello Stato e ora pronti ad entrare nel patrimonio disponibile di Roma Capitale. Una volta prese le chiavi, l'ente di prossimità potrà lavorare per l'apertura di una casa di accoglienza per vittime di violenza, una casa di accoglienza per vittime di omolesbobitransfobia e un centro di assistenza per malati psichici gestito da Asl e municipio insieme. Altri quattro si trovano a via della Tecnica, con vista sul laghetto dell'Eur. Sono tutti al civico 161, tutti appartamenti in un condominio. Due diventeranno case rifugio per donne vittime di violenza con figli minori, altri due invece ospiteranno progetti di housing sociale per anziani fragili, in alternativa dei poli dedicati alle famiglie del territorio. Altri tre beni confiscati che si trovano nel IX municipio sono stati, invece, chiesti e ottenuti dal Comune. A via Caterina Troiani 250, zona Torrino, un'abitazione e un posto auto verranno gestiti dal dipartimento politiche sociali per inserire un progetto del "Dopo di noi" dedicato alle persone con disabilità grave. A via della Tecnica 161 il dipartimento patrimonio svolgerà progetti per l'inclusione sociale.

Un centro per malati di Alzheimer a Casal Palocco

Dieci unità confiscate si trovano nel X municipio, a Ostia e Casal Palocco. In vvia Costanzo Casana, zona Lido, ce ne sono cinque di unità. Un'abitazione al 195 che verrà acquisita dall'assessorato patrimonio per progetti di assistenza alloggiativa, insieme ad un box auto al 173. Poi tre negozi tra i civici 161/163 e 169/171: li prenderà tutti e tre il municipio, che vuole aprire una "Casa della Memoria" e un centro comunitario e un servizio antiusura. Altri quattro si collocano a via Perseo di Cizio, Casal Palocco. Si tratta di un terreno a destinazione agricola, un'abitazione indipendente e due ville. L'idea dell'ente retto da Mario Falconi è quella di realizzare nell'area un centro diurno per malati di Alzheimer, struttura che non esiste nel territorio.

Le scuderie di Roma est

Ci spostiamo a Roma est, Colle del Sole sulla Prenestina. Lì c'è una villa con tanto di scuderie a viale Prato Fiorito, che il VI municipio ha chiesto e ottenuto con la promessa di realizzare progetti di inclusione a favore di minori e giovani adulti del territorio. Alla Montagnola, VIII municipio, ci sono due unità immobiliari a via Vittore Carpaccio 18: un appartamento e un magazzino. Saranno presi in gestione dall'ente di prossimità insieme al dipartimento politiche sociali per progetti dedicati ai disabili gravi. A pochi passi, in via Accademia degli Agiati, un secondo magazzino verrà acquisito dal municipio come deposito per strumenti e oggetti di utilità collettiva legati a progetti indirizzati al territorio. Chiude la lista un negozio a via Pigorini 17, zona piazza Bologna: il II municipio vorrebbe indirizzarlo a progetti socioeducativi.