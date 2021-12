Beni confiscati alla mafia, il Consiglio pressa Gualtieri: "Istituisca il Forum cittadino"

Una cabina di regia che intraprenda ogni iniziativa necessaria a reperire fondi per la gestione dei beni confiscati alle mafie, anche snellendo le procedure di assegnazione dei beni stessi, e un Forum cittadino dove discutere proposte possibili per gli interventi di ristrutturazione.

A chiederlo al sindaco Roberto Gualtieri è il Consiglio comunale che, nell'ultima seduta, ha approvato un ordine del giorno proposto dai consiglieri della Lega, Fabrizio Santori e Simonetta Matone. Con il documento, passato dal voto dell'aula, si impegna il primo cittadino a farsi portavoce della problematica con il Governo centrale. E a istituire quel Forum cittadino che lui stesso aveva promesso in campagna elettorale.

"Dal 2011 l'Italia ha un'Agenzia nazionale che deve occuparsi della gestione del patrimonio sequestrato e non ancora confiscato in via definitiva e poi della destinazione del patrimonio definitivamente confiscato - si legge nel testo dell'odg - dal 2017 la citata Agenzia Nazionale ha la possibilità di assegnare direttamente al Terzo settore i beni confiscati". Il problema è che mancano le risorse. "Sussiste tuttavia la problematica relativa alla mancanza di fondi pubblici dedicati alla ristrutturazione degli immobili confiscati, a cui si aggiunge la circostanza che i beni in questione al momento della definizione del procedimento di confisca, giungono molto spesso ammalorati e degradati".

"Il ministero per il Sud e la Coesione, sul tema, risulterebbe aver pubblicato un bando rivolto tuttavia, esclusivamente alle Regioni del Sud" spiegano i consiglieri leghisti. "Anche le grandi città, e in primis la città di Roma, patiscono tuttavia la piaga delle infiltrazioni mafiose nel tessuto sociale ed economico tristemente radicato da anni". Da qui la richiesta a Gualtieri di attivarsi al più presto per poter restituire il patrimonio confiscato ai cittadini.