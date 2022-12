Beni confiscati alla mafia, dalla regione un milione di euro per la riqualificazione

Il bando annunciato per la riqualificazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata è online. A partire dal 10 gennaio, e fino al 23 febbraio, è possibile richiedere un finanziamento anche a copertura totale dei costi necessari alla loro riqualificazione.

“La lotta alle mafie e alla criminalità organizzata continua ad essere il faro della nostra azione politico-amministrativa e il recupero, insieme al riutilizzo sociale, dei beni confiscati rappresenta una sfida che saremo in grado di affrontare in sinergia con enti locali, Istituzioni e terzo settore” ha commentato l’assessora alla sicurezza urbana Valentina Corrado, che ha proposto il provvedimento alla giunta regionale.

Chi può beneficiare del finanziamento

L’avviso destina un milione di euro ad associazioni del Terzo settore, a Roma Capitale “anche per il tramite dei singoli municipi nella cui circoscrizione si trovino gli immobili” ed anche agli altri comuni e province del Lazio, secondo una precisa ripartizione. La condizione essenziale per accedere al finanziamento è però quella di presentare dei progetti che non siano stati già avviati alla data di pubblicazione dell’avviso. Non potranno beneficiare neppure i progetti che nei cinque anni precedenti abbiaom già ricevuto sovvenzioni regionali per interventi di ristrutturazione, manutenzione o recupero edilizio.

L'obiettivo del provvedimento

Il provvedimento è dunque pensato, ha ricordato l’assessora Corrado, per “favorire il riutilizzo e la fruizione sociale per realizzare attività socio-assistenziale, culturale, turistico-sociale e/o di promozione della legalità” degli immobili che siano stati, in passato, utilizzati da organizzazioni criminali. E’ quindi “una sfida che saremo in grado di affrontare in sinergia con enti locali, istituzioni e terzo settore affinché, grazie ad una proficua collaborazione, si possa restituire ai cittadini quei luoghi sottratti ad un uso criminale trasformandoli in presidi di legalità” ha concluso l’assessora.

La ripartizione dei fondi

La ripartizione dei fondi prevede che a Roma Capitale e quindi anche ai municipi, siano destinati 280mila euro. Più consistente è la somma destinata agli “altri Comuni, le province del Lazio e la Città metropolitana di Roma” a cui vengono riservati 488mila euro. Quasi 240mila euro andranno infine alle realtà del Terzo Settore “che siano già in possesso del “requisito di iscrizione negli appositi albi o registri” al momento della presentazione della domanda. Quest’ultima va inoltrata, a partire dalle ore 12 del 10 gennaio 2023, accedendo alla piattaforma GeCoWEB plus dal sito di “Lazio Innova”.