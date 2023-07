"Destiniamo i beni confiscati alla mafia agli studenti fuori sede"

Destinare i beni confiscati alla mafia agli studenti fuori sede. La proposta di delibera protocollata in Consiglio comunale arriva dal consigliere della lista civica Calenda Dario Nanni, presidente della commissione Giubileo. Il testo inizierà a breve l'iter tra dipartimenti competenti e commissioni. Una proposta che intercetta il problema degli alti costi degli affitti in città insieme alle finalità d'interesse pubblico a cui indirizzare le risorse sequestrate alla criminalità organizzata.

"In questo quadro, la mancanza di alloggi accessibili e di qualità rappresenta una sfida significativa per gli studenti fuori sede nella nostra città, che spesso si trovano costretti a vivere in condizioni precarie o a costi eccessivi per affittare una stanza" commenta Nanni. Tante le proteste la scorsa primavera da parte degli studenti contro il caro affitti in tutto il Paese, Roma compresa.

Quando gli studenti protestarono in Regione

Un gruppo di attivisti piantò le tende sotto la sede della giunta regionale. E a loro il presidente Francesco Rocca prospettò una serie di possibilità per rispondere al problema. Dall'ampliamento della platea di beneficiari del buono alloggio "così dal coinvolgere anche chi appartiene al ceto medio", alla rimodulazione del fondo di garanzia per gli affitti, passando per il reperimento di nuovi alloggi a canone calmierato, in collaborazione con DiSCo Lazio, presso istituti religiosi, per arrivare alla costruzione di nuovi studentati. A inizio giugno la giunta regionale ha poi stanziato 4 milioni di euro.

"Modificare il regolamento"

"Recenti statistiche dimostrano che il costo di una stanza singola in un alloggio condiviso con altri studenti supera i 600 euro al mese. A causa dell'insufficienza di residenze per studenti universitari, i ragazzi fuori sede diventano fonte di guadagni stratosferici per proprietari di immobili e si trovano costretti a dover fronteggiare costi mensili elevati" commenta ancora Nanni. Da qui la proposta: modificare l'attuale Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla mafia inserendo tra le finalità sociali per il loro riutilizzo, anche quella di dare una risposta agli studenti universitari fuori sede e che venga quindi assicurato loro il diritto ad accedere a un alloggio dignitoso a costi sostenibili.