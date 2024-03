Delibera beni comuni, palestre popolari e spazi sociali scrivono a Gualtieri: “A rischio attività ultradecennali”

Si dichiarano “indisponibili” a lasciare gli spazi popolari, alle difformità di trattamento, ad impoverire i territori. E nella giornata di sabato 24 febbraio hanno sfilato, a fianco della palestra popolare di San Lorenzo, per ribadire che non hanno intenzione di lasciare gli spazi dove svolgono, spesso da decenni, le proprie attività. Loro sono le realtà che hanno prima contestato la delibera 140 di Ignazio Marino ed oggi protestano contro la delibera 104 di Roberto Gualtieri.

Le realtà che contestano la delibera sui beni comuni

Gli “indisponibili”, una rete di associazioni e comitati, hanno visto mettere a bando gli spazi del comune che, in forza di un’antica concessione ottenuta dal sindaco Rutelli, hanno riqualificato luoghi degradati, organizzandovi corsi musicali, palestre popolari, laboratori teatrali. Un bando che però porta a moltiplicare i costi dei canoni di locazione, in alcuni casi il doppio o il triplo rispetto a quelli finora pagati. Canoni cresciuti anche perché gli spazi hanno acquisito valore con le manutenzioni che, queste stesse realtà, hanno per anni garantito.

E poi, come ha recentemente fatto notare l’avvocato Giuseppe Libutti della rete Caio, la delibera 104 prevede due modalità di assegnazione: i bandi ed i patti di collaborazione. Ma non si capisce quando è previsto che si ricorra al bando e quando invece si debba ricorrere all’altra modalità. E quindi c’è una potenziale “disparità di trattamento” di cui stanno chiedendo conto all’assessore Tobia Zevi ed al sindaco.

La lettera inviata al sindaco

E proprio al primo cittadino che queste realtà hanno scritto, gli aderenti della Rete Caio (Comunità per la autonome iniziative organizzate). Lo hanno fatto per chiedergli un incontro in modo da rappresentare cosa sta accadendo in merito agli spazi del cosiddetto patrimonio indisponibile di Roma Capitale. “Vorremmo confrontarci con lei – si legge nella lettera – sulle delibere 104 e Beni comuni che nelle intenzioni dichiarate nel suo programma elettorale avrebbero dovuto superare le storture create dalla precedente delibera 140”.

Secondo gli attivisti della Rete Caio, l’obiettivo che il sindaco si è prefissato di raggiungere con il nuovo provvedimento, non è stato raggiunto. Perché la nuova delibera, la 104, “sta creando problemi e malcontento nella cittadinanza, poiché mettono a rischio la prosecuzione di esperienze di democrazia partecipata che, da decenni” è stato sottolineato nella lettera “impreziosiscono e riqualificano tanti quartieri della città” e questo vale per le zone più centrali come nelle periferie più distanti e meno raggiunte dai servizi.

Le criticità da affrontare

Come già ricordato durante il corteo sviluppatosi a San Lorenzo, queste realtà si devono confrontare con “avvisi pubblici che mettono a bando spazi già occupati” quelli dove da decenni svolgono le proprie attività, e devono provare a battere la concorrenza del privato sociale “con canoni anche triplicati”. Per non parlare dei “patti di collaborazione” di cui “non sono chiari i criteri e che quindi rischiano di portare l’amministrazione “a fare scelte inique”. Il Campidoglio per ora ha messo a bando solo una piccola parte del patrimonio indisponibile. In assenza del confronto appena auspicato, con l'aumentare degli avvisi pubblici sull'albo pretorio, la protesta potrebbe deflagrare come fu contro la delibera 140 quando, l'amministrazione Raggi - che l'aveva ereditata dalla consiliatura precedente - si trovò a dover fronteggiare il malcontento di centinaia di associazioni e comitati cittadini.

Cosa sono le delibere 140 e 104

Nell'aprile 2015 la Giunta Capitolina, con un'apposita delibera (la numero 140) ha tentato di definire le “linee guida per il riordino del patrimonio indisponibile in concessione”. Lo strumento, che ha finito per interessare circa 860 beni, puntava a rivedere il vecchio regolamento delle concessioni. Le assegnazioni degli immobili di proprietà comunale, in gran parte fatte durante l’amministrazione Rutelli, erano scadute e l’amministrazione Marino, temendo un ingente danno erariale, decise di riprendersi quegli spazi chiedendo ai vecchi assegnatari di versare affitti arretrati. Canoni da versare secondo il valore di mercato di immobili che però, paradossalmente, hanno acquisito valore proprio per le manutenzioni eseguite dai relativi concessionari, le associazioni. Da qui è nato un lungo contenzioso tra realtà sociali ed il comune che l'amministrazione cittadina ha provato a superare con un nuovo regolamento, approvato nel 2022: la delibera numero 104.

L'incontro con la rete della Bella Lotta

Nel giorno in cui le realtà che da Centocelle a Spinaceto, da San Lorenzo all'Esquilino, con la rete Caio, chiedevano d'essere ricevute in Campidoglio, il sindaco ed il suo assessore al patrimonio, Tobia Zevi, hanno incontrato esponenti di altri spazi sociali. Sono quelli della “Bella lotta” realtà come Spin Time ed Esc che, insieme ai movimenti per l'abitare, sono stati ricevuti dai vertici capitolini. Alla fine dell'incontro hanno fatto sapere di aver proposto di ripensare le priorità della città, ad esempio chiedendo che “la delibera 104, superi le troppe difficoltà burocratiche e i blocchi incontrati finora, e sia finalmente applicata nei suoi aspetti più innovativi”. In particolare è stata proposta “la definitiva cancellazione per tutti gli spazi dei canoni ingiusti”; “la necessità di applicare un meccanismo di calcolo dei canoni che non sia ancorato ai valori di mercato" e lo sblocco di procedure come “i patti di collaborazione e la coprogettazione per il riconoscimento del valore sociale”. L'appuntamento, secondo quanto diramato attraverso una nota dagli attivisti della 'Bella Lotta', non è stato all'altezza delle aspettative. "La partita, insomma - hanno commentato - è ancora aperta ed è per questo che sarà necessario continuare, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, con un percorso di lotta e di mobilitazione".