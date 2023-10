Ciclabile Monte Mario-Giustiniana, la via eco-sostenibile di Roma Nord

Un futuro più sostenibile, più culturale e che porti benefici ai residenti e non. Questi sono i motivi che stanno alla base delle discussioni che ruotano attorno alla Ciclopedonale Monte Mario – Giustiniana e portati in primo piano dalla consigliera comunale del Partito Democratico Erica Battaglia nella sua mozione all'assessore alla mobilità Patanè.

La zona nord-ovest della Capitale vanta un’area ricca di Parchi agricoli di interesse archeologico, naturalisti e paesaggistico ma questi non sono accompagnati da infrastrutture sostenibili e di mobilità leggera. Un danno per i cittadini dei quartieri, a partire da quelli di Ottavia e Palmarola, che a causa di queste mancanze restano vittime, spesso e volentieri di blocchi della mobilità e con un conseguente calo della vivibilità dei propri quartieri. Il Giubileo 2025 diventa dunque occasione da cogliere al volo per ridare lustro all’area dando una mano ai residenti ma anche all’intera Capitale con diversi pellegrini che da Monte Mario si dirigeranno verso San Pietro.

Battaglia infatti insiste sulla realizzazione della ciclopedonale collegandola al tracciato, già esistente, che unisce l’ospedale San Filippo Neri alla Giustiniana. Ma non solo, infatti auspicio della dem è quello di inserire a metà percorso una bretella che dalla Scuola Octavia di via Bertolotti si innesti su via Casal del Marmo attraverso via Alberto Vaccari. Un tracciato lungo terreni RFI, Parco Agricolo Casal del Marmo e il Fosso degli Ebrei, il parco gestito da Ente Roma Natura.

Fra i benefici individuati da Battaglia che porterebbe la realizzazione dell’opera è evidenziato anche il calo della pressione veicolare su via del Casal del Marmo e via Trionfale con conseguente riduzione dell’impatto di polveri sottili nel quadrante.