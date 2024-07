Un immobile confiscato alla criminalità a Roma ospiterà attività sociali per i detenuti

Un immobile confiscato alla criminalità organizzata rinascerà come sede di attività sociali e di reinserimento nel tessuto sociale, culturale e lavorativo di persone detenute o ex detenute. L’avviso per la concessione della struttura, che si trova in via Tuscolana 695, è stato pubblicato lo scorso 3 luglio.

Un luogo per il riscatto dei detenuti

L’immobile, in cui dovranno svolgersi attività sociali per detenuti ed ex detenuti, sarà concesso a titolo gratuito per sei anni. La concessione potrà poi essere prorogata per altri sei. Associazioni, comunità e organizzazioni di volontariato che intendono partecipare dovranno presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico “una proposta progettuale dettagliata - si legge nel documento - indicando gli obiettivi generali e specifici dell’attività, nonché le modalità e gli strumenti attraverso cui realizzare l’interesse pubblico, tenendo conto del tessuto sociale e urbanistico, della tipologia dei soggetti destinatari con l’obiettivo di realizzare sinergie e relazioni di rete con iniziative già operanti nel quartiere e nel più ampio contesto cittadino”. La presentazione del progetto varrà come impegno, in caso di aggiudicazione, a portare avanti, per tutta la durata della concessione, le attività proposte, pena la revoca del rapporto di concessione. Sarà poi costituita un’apposita commissione che dovrà valutare tutti i progetti pervenuti e stilare la relativa graduatoria. Roma Capitale provvederà successivamente, con un atto dirigenziale, alla conseguente aggiudicazione.

Beni confiscati alle mafie, il Comune di Roma è virtuoso

Secondo il report “RimanDati” di Libera, Roma è tra i comuni più virtuosi per trasparenza, con un ranking di 74.6, oltre la media nazionale. E proprio la Capitale, tra le grandi città, è (quasi) un fiore all'occhiello. Non va, invece, altrettanto bene nel resto della regione, dove quasi la metà dei comuni non pubblicano gli elenchi dei beni confiscati.