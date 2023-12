Dolci e regali: Gualtieri inaugura la Festa della Befana a piazza Navona

Natale a piazza Navona. Una passeggiata tra gli stand dedicati al commercio e all'artigianato presenti in piazza Navona, nel primo vero giorno di festa dedicato al Natale. Roberto Gualtieri si è unito a romani e turisti, adulti e bambini, per visitare il tradizionale mercatino della Festa della Befana, che fino al 6 gennaio prevede numerosi eventi speciali. "È bellissimo, quest'anno ci sono ancora più stand con artigiani, librai e stand per bambini", le parole del sindaco di Roma durante il suo lungo giro della piazza. "Una bellissima tradizione che si ripete ma si rinnova e migliora e rende vive le nostre piazze con decoro, pulizia e sicurezza.

È questo il nostro modello di città, che cerca anche di promuovere i giovani artigiani e di far conoscere la bellezza del nostro saper fare. Sono sicuro che verranno in tantissimi". Non è mancato un pensiero alle persone più sfortunate: "Anche Roma, con il resto del Paese, vede un aumento delle disuguaglianze e delle difficoltà. Anche per questo invitiamo il governo a non cancellare le risorse per il sostegno agli affitti e alla morosità incolpevole. Noi aiutiamo le associazioni che aiutano i più poveri: proprio ieri abbiamo rinnovato il protocollo con il Vicariato per la destinazione ai volontari e alla Caritas delle monetine raccolte nella Fontana di Trevi: non sono poche, sono circa 2 milioni e mezzo di euro". Poi Gualtieri, in particolare, si è fermato ad assistere ad alcune scene del teatro dei burattini in compagnia del figlio. Durante la visita agli stand, sono stati numerosi i commercianti che hanno voluto omaggiare il primo cittadino con regali natalizi, come una pallina rossa da appendere all'albero, ma anche dei libri sulla storia di Piazza Navona e sul Campidoglio.

Diverse le attività commerciali presenti e destinate alla vendita di ogni genere di articolo per le feste, dalle decorazioni per l'albero alle statuine del presepe, dai dolci alla gastronomia locale: gettonatissime le mele stregate, i panini con la porchetta e la pizza con la mortadella. L'impianto della Festa non è cambiato rispetto allo scorso anno, sono state messe a bando le postazioni vuote e quindi sono presenti quattro stand in più dedicati all'artigianato.

"Inizia ufficialmente la Festa con l'inaugurazione della Piazza, ci sono in tutto 46 operatori e c'è una grande partecipazione della famiglia, all'insegna del decoro, della qualità e della legalità - ha spiegato Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, che prevede dalle 10mila alle 80mila presenze al giorno -. Abbiamo voluto privilegiare gli artigiani, i librai, chi vende cornici e altro ancora. Abbiamo dato spazio alle attività degli under 35 e all'imprenditoria femminile. Un'ottima occasione, quindi, anche per i regali di Natale". Inoltre, "come Roma Capitale siamo presenti con uno stand istituzionale" e "le Biblioteche di Roma collaborano con la Festa offrendo proposte ludico-culturali". Durante tutto il periodo della festa, verranno organizzati spettacoli teatrali, concerti e animazioni direttamente nel cuore di Piazza Navona. Lucarelli ha poi dato appuntamento al pomeriggio di domani, sabato 9 dicembre, quando "allestiremo insieme ai bambini l'Albero della Pace" ed è prevista l'esibizione della banda musicale della polizia locale di Roma Capitale.