VIDEO | Befana a piazza Navona, il concerto che ha omaggiato gli operatori Ama

Lo scenario è tra i più belli al mondo e nemmeno la pioggia ha impedito alla Befana di raggiungere piazza Navona dove ieri, in occasione della giornata dell'Epifania, centinaia di romani e turisti hanno assistito allo spettacolare volo e atterraggio all'ombra della fontana dei Quattro Fiumi. Applausi e musica con l'esibizione della banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno accompagnato l'arrivo della Befana nel cuore di Roma.

Concerto speciale per gli operatori di Ama che in queste settimane di festività natalizie hanno garantito nella piazza pulizia e corretto conferimento dei rifiuti, oltre a sensibilizzare le persone sul tema della sostenibilità ambientale.

In occasione della chiusura della tradizionale manifestazione il noto sassofonista italiano Stefano Di Battista ha voluto ringraziare i lavoratori della municipalizzata per il lavoro svolto a piazza Navona e in tutta la città, esibendosi insieme ad altri musicisti per la gioia di famiglie e bambini che gremivano la piazza.