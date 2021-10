Beatrice Lorenzin: "Abbiamo fatto una grande campagna elettorale, siamo davvero contenti"

"Siamo ai primi exit poll, ovviamente non possiamo che essere molto soddisfatti". Sono le parole di Beatrice Lorenzin, presidente del comitato Gualtieri, che arrivano in contemporanea alle prime proiezioni che confermano il netto vantaggio del candidato di Centrosinistra (59,1% contro il 40,9% di Michetti secondo Opinio per Rai). "Aspettiamo di avere i dati più consolidati ma mi sembra che il trend ci dica con chiarezza che siamo di fronte alla vittoria di Roberto Gualtieri. Siamo molto contenti e ci aggiorniamo a breve, grande soddisfazione per il lavoro di squadra fatto, è stata una bella campagna elettorale su Roma, molto combattuta, siamo contenti".