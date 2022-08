"Gli under 25 a Roma gratis": la proposta di Calenda e l'ironia social del comico Luca Bizzarri

Conoscere le bellezze e la Storia di Roma grazie ad un viaggio pagato dallo Stato, riservato a tutti gli under 25 italiani. La proposta è inserita nel programma elettorale del Terzo Polo, nato dall'accordo politico tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi in vista delle elezioni del 25 settembre. Un'idea che non è sfuggita al comico e conduttore genovese Luca Bizzarri, presidente della fondazione Palazzo Ducale.

Bizzarri su Twitter ha postato lo stralcio di programma criticandolo aspramente: "Ma un pirla che vi dice 'guardate che se mettiamo il viaggio gratis a Roma, poi possiamo scrivere 70 pagine ma ci perculeranno solo per quello' non lo avete? Questa gente la pagate?". La polemica non è caduta nel vuoto.

Calenda, infatti, ha subito risposto a Bizzarri: "Sì Luca, la paghiamo e non fanno i comici nella vita". Una stoccata al vip ligure, come per dire: noi i professionisti li abbiamo, non ti preoccupare, sanno quello che fanno.

L'ex Pd ed ex ministro, poi, spiega anche il perché di questa scelta: "I ragazzi italiani non conoscono la Capitale - twitta -. Non sono viaggi gratis, ma visite scolastiche delle istituzioni repubblicane e dei luoghi e monumenti della loro storia. Succede in tutta l'Unione Europea".

