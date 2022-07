Sul residence Bastogi il Comune batte un colpo. Promessi interventi urgenti

Su Bastogi il Campidoglio batte un primo, timido, colpo. Il residence per l'emergenza abitativa più grande della Capitale attende da anni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su condotte fognarie, impianti idraulici, bonifiche da muffe che rendono insalubri gli ambienti domestici. E a tal proposito l'assessore al Patrimonio Tobia Zevi, in risposta a un'interrogazione del consigliere della Lega Fabrizio Santori, fa sapere di aver richiesto "un consistente aumento della dotazione finanziaria", ipotizzando "interventi volti al miglioramento delle condizioni abitative e dei servizi infrastrutturali", e fornendo una lista di manutenzioni rapide da effettuare, è la promessa, a stretto giro.

La gestione a Risorse per Roma

Nel dettaglio? Secondo quanto ricostruito da RomaToday, l'assessorato avrebbe richiesto alla titolare al Bilancio Silvia Scozzese 5 milioni di euro da mettere a bilancio per la manutenzione ordinaria delle palazzine di Torrevecchia. Il problema però riguarda più la manutenzione straordinaria.

Da una parte si vorrebbe sfruttare il superbonus 110% (agevolazioni fissate dal governo per interventi di ristrutturazione, sia per i privati che per gli enti pubblici) ma il problema riguarda le tempistiche. Per le case popolari, salvo proroghe, la scadenza delle agevolazioni è prevista per dicembre 2023. Dall'altra l'idea è quella di affidare una gestione delle manutenzioni alla società controllata Risorse per Roma che sia totale, compresa di gare, progetti e studi di fattibilità. Perché il problema non sono tanto i fondi, che specie con i bandi del pnrr, il Comune punta a recuperare piuttosto facilmente, ma la progettualità necessaria a pianificare gli interventi, palazzina per palazzina. Difficile che possa farlo con risorse proprio il dipartimento. Da qui l'idea di dare tutto in gestione alla controllata, che già si occupa comunque delle manutenzioni per conto di Roma Capitale.

Gli interventi promessi

Intanto, a seguito di una serie di sopralluoghi effettuati tra le palazzine, la promessa è di programmare alcuni interventi a stretto giro. Tra questi le bonifiche nei garage al civico 251 e 231 di via Piolti De Bianchi, dove sono presenti perdite ingenti dai tubi di scarico delle colonne. Idem negli stabili di via Capena e di via Lucci. "Secondo la disponibilita? economica residua dell'accordo quadro in essere gli interventi, inseriti nella programmazione - si legge nella risposta all'interrogazione firmata dall'assessore Zevi - potranno essere eseguiti". A parte le promesse, l'unico intervento attualmente in corso riguarda la sistemazione di un quadro elettrico condominiale. Troppo poco per la Lega. "Non siamo soddisfatti - tuona Santori - leggiamo di sopralluoghi ormai vecchi di quasi tre mesi che confermano la situazione disastrosa delle palazzine: perdite d'acqua, condotti fognari intasati, infiltrazioni. Ma nonostante gli interventi siano programmati e vi sia disponibilità economica, l'unica attività in corso oggi tra via Piolti De Bianchi, via Canepa e via Lucci, riguarda un quadro elettrico condominiale. Tutto questo è ridicolo".

Il pericolo amianto

A preoccupare i residenti c'è poi il pericolo amianto nella palazzina E per la presenza di una vecchia canna fumaria che da anni non viene revisionata. Nelle altre cinque palazzine la stessa tipologia è stata recentemente sostituita. A riguardo gli abitanti, al civico 231 di via Giuseppe Piolti de Bianchi, hanno presentato un esposto alla Asl - che RomaToday ha potuto visionare - sottoscritto da 30 condomini, per capire se sia rivestita di amianto e se i 14 casi di tumori diagnosticati tra residenti dello stesso immobile siano un caso o possano essere in qualche modo legati all'eternit. Sul punto si attende la risposta dell'azienda sanitaria.