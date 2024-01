Bastogi, 300 firme per i servizi basilari. "Con l'assessorato incontro positivo"

Il Comune si mette a disposizione nel risolvere le problematiche dei residenti del quartiere Bastogi (tredicesimo municipio). Questo è quanto emerso dopo l’incontro fra varie associazioni e realtà sociali e civiche che offrono il loro sostegno alla comunità e Carlo Mazzei, capo staff dell’assessorato al patrimonio e politiche abitative.

Aurelio in Comune, Nuove Rigenerazioni Lazio (SPI e Fillea Cgil), Nonna Roma e diverse realtà ecclesiali hanno portato in dote 300 firme tra i residenti del quartieri in cui venivano messe in evidenza diverse problematiche che colpiscono i cittadini riguardanti servizi necessari e basilari quali luce e acqua. “Noi da anni, insieme ad altre realtà, ci impegniamo sul territorio come ad esempio con l’emporio solidale, la squadra di calcio e un ambulatorio popolare ma serve la presenza delle istituzioni” – commenta Antonio Campailla presidente di Nonna Roma.

L’esito dell’incontro, fanno sapere le diverse realtà è stato positivo con l'assessorato che si è preso l'impegno di risolvere queste criticità, sottolineando come alcuni interventi saranno più immediati ed altri più complessi e lunghi.

"Soddisfatti dalla risposta dell'amminsitrazione. Si tratta di un segnale importante perchè abbiamo dato seguito alla racolta firme e perchè sta partendo un finanziamento europeo sul quartiere per un coinvolgimento socio-culturale per ripensare agli spazi pubblici del quartiere" - dichiara Daniela Patti di Nuove Rigenerazioni.

Le varie realtà che, autofinanziate, danno supporto alla popolazione ora promettono di vigilare per passare dalle parole ai fatti perchè "chi vive a Bastogi è e deve essere un cittadino o una cittadina della nostra città a tutti gli effetti, con i diritti che ne conseguono" annunciano.