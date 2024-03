Stop all'invasione delle plance elettorali? Serve l’intervento del Parlamento

Considerati “degradanti ed anacronistici” i bandoni elettorali tornano ciclicamente a fare la loro comparsa ai bordi delle strade ogni volta che, i romani, siano chiamati al voto.

La richiesta avanzata dal Comune

L’amministrazione cittadina, nel 2023, ha convenuto sull’opportunità di fare a meno delle plance e di utilizzare le risorse risparmiate dal loro allestimento e dalla loro rimozione, per garantire invece una migliore manutenzione stradale. Il provvedimento è stato finora disatteso perché, per vietare il ricorso a questi arredi che spesso si presentano anche visibilmente ossidati, occorre intervenire a livello legislativo.

Le lettere inviate al Governo ed al Parlamento

“Ho scritto una lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ed ai presidenti della Camera e del Senato perché questa pratica delle affissioni, sicuramente legittima, spesso diventa un fattore degradante per il territorio. Sono uno strumento di propaganda desueto, superato dal ricorso alla comunicazione digitale, più immediata – ha commentato il consigliere capitolino Dario Nanni, primo firmatario dell’atto con cui si chiedeva di eliminare le plance elettorali – serve una revisione della disciplina sulla propaganda elettorale, in sostanza una modifica di legge”.

La mozione approvata dall’Assemblea Capitolina impegnava il sindaco a proporre, al Parlamento, di modificare la normativa relativa alla propaganda elettorale. Un modo per evitare la tradizionale invasione che, sulle strade della città, porta oltre l'allestimento di oltre 160 impianti, per un totale di circa 5300 bandoni. “Visto che a distanza di quasi un anno dalla mozione non è successo nulla, ho pensato di scrivere direttamente al ministro ed ai presidenti dei due rami del parlamento” ha spiegato Nanni. La proposta che aveva messo d’accordo tutti i consiglieri comunali, contemplava anche un altro aspetto.

Risorse pubbliche da risparmiare

“Non vogliamo soltanto eliminare dalle strade queste plance che, oltre ad essere esteticamente degradanti, diventano spesso anche una pericolosa barriera architettonica. La proposta prevedeva anche la richiesta di un diverso impiego delle risorse pubbliche finalizzate all’installazione ed alla rimozione di questi impianti” ha ricordato il consigliere capitolino. Al presidente della Camera Lorenzo Fontana ed a quello del Senato Ignazio La Russa l’onere di valutare la richiesta che arriva da Roma Capitale e che, nel 2023, aveva messo d’accordo tutti i consiglieri capitolini.