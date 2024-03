Basta mozziconi per strada: il Campidoglio vuole riciclarli

Più sanzioni per chi getta i mozziconi nelle strade ma anche più contenitori raccoglitori di sigarette sui marciapiedi e negli spazi pubblici. Il Campidoglio si è compattato nell’approvare una delibera che, oltre a garantire un maggiore decoro, è finalizzata anche a gettare le basi per riciclare “le cicche”.

I mozziconi sono un materiale da riciclare

Il provvedimento, approvato all’unanimità dall’assemblea capitolina, aveva già incassato il via libera della commissione ambiente a cui era stato sottoposto. Perché, oltre all’aspetto del decoro, mira a riutilizzare i filtri. Sono composti da un materiale, l’acetato di cellulosa, che può infatti essere recuperato. E già esistono delle start-up, è stato ricordato nel provvedimento, che lo fanno e che potrebbero pertanto essere coinvolte. Anche perché il “materiale” non manca dal momento che, in città, vengono fumate circa 11 milioni di sigarette al giorno – si legge sempre nel provvedimento – e la metà vengono poi gettate a terra”.

Le cicche inquinano

“L’abbandono delle cicche per strada e lungo i marciapiedi non è soltanto il segno tangibile della inciviltà di alcune persone ma è anche un fenomeno che mina il decoro della città e che contribuisce notevolmente a sporcarla – ha commentato Nando Bonessio, il vicepresidente della commissione ambiente – Le sigarette abbandonate per terra rilasciano infatti sostanze che contribuiscono all’inquinamento e che sono altamente nocive per tutti gli esseri viventi”. Motivo per cui conviene limitarne il malcostume cercando, al tempo stesso, di verificare se sia possibile avviare questo scarto ad un percorso di riciclo.

Una sfida da vincere per il Giubileo

“In vista del Giubileo per il quale si prevede l'arrivo di milioni di persone, la nostra città deve farsi trovare pronta anche dal punto di vista del decoro e dell’ambiente - ha commentato il consigliere Dario Nanni, primo firmatario della delibera - Per queste ragioni, con questa proposta ho chiesto di collocare nei luoghi più sensibili della città, appositi contenitori finalizzati alla raccolta dei mozziconi di sigarette a partire dagli uffici pubblici, dalle stazioni ferroviarie, dalle fermate dei bus, alle università, nelle strade più frequentate di Roma”.

Le altre misure per arginare il malcostume

Contestualmente il provvedimento fissa anche altri obiettivi. Dei maggiori controlli per sanzionare chi getta i mozziconi per strada si è già detto. Ma l’atto prevede anche l’organizzazione di apposite campagne di prevenzione e sensibilizzazione sui pericoli causati dal fumo, che dovranno essere avviate a partire dalle scuole. Dall’aula Giulio Cesare viene ribadito un messaggio chiaro: il fumo fa male alla salute ed all’ambiente. Ed ora agli uffici ed alla giunta Gualtieri il compito di attuare quanto, in maniera del tutto trasversale agli schieramenti, i consiglieri comunali stanno chiedendo di fare.