Basket Paralimpico, il Santa Lucia scrive al Sindaco: “Brucia sentirsi trattati da cittadini di serie B”

Non ci sono soltanto promozione da festeggiare nel panorama cestistico cittadino. All’avanzamento della Virtus Roma dalla serie B regionale a quella nazionale, per festeggiare il quale gli atleti sono stati invitati in Campidoglio, fa da contraltare la retrocessione di un’altra storica realtà sportiva: il Santa Lucia Sport.

La società più blasonata del basket paralimpico

Con i suoi 21 scudetti, 24 finali di campionato disputate consecutivamente, 3 champion’s cup e con un bacheca dove non mancano la Coppa Italia, la Super Coppa e la Coppa Europea, il Santa Lucia Basket Roma è sicuramente la società più blasonata d’Italia nel panorama cestistico paralimpico. Eppure non hanno un impianto adeguato dove poter giocare e, questa carenza, pesa. Soprattutto perché è stata più volte rappresentata a un’amministrazione che, fino a oggi, non ha saputo prendere provvedimenti.

La lettera aperta al Sindaco

E così Mohamed Sanna Ali, il presidente del Santa Lucia Basket, nel giorno in cui viene festeggiata la promozione della Virtus, ha preso carta e penna ed ha scritto una lettera aperta al sindaco. “C’è un gradino troppo alto che non riusciamo a salire” si legge nell’appello. È un gradino metaforico, quello che non consente di ricevere le stesse attenzioni degli altri atleti. I cestisti in carrozzina del Santa Lucia, dopo un anno complicato passato all’interno di una struttura, il Pala Reni della Bufalotta, sono retrocessi in serie B. “Ma non è la serie B agonistica a dolerci oggi – ha spiegato Sanna Ali – brucia piuttosto la ferita profonda di sentirci cittadini di serie B”.

La vana attesa di un impianto

L’aspettativa di giocare nel PalaTiziano, riaperto dopo tanti anni dall’attuale amministrazione, si è infranta. “A nulla sono valsi i contatti con l’Assessorato iniziati all’indomani dell’insediamento della Sua Giunta, le proposte e i progetti da noi stessi, insieme ad altre primarie società di basket in piedi della Città, portati all’attenzione degli uffici competenti” si legge nella lettera.

L’ostacolo che “finora ci è risultato insuperabile è questa nostra città immensa e dall’immenso cuore che tuttavia non è in grado di darci una casa, un luogo dove allenarci, disputare le partite, avviare i più piccolo al nostro sport e restituire alla nostra community il sostegno e l’amore che in questi anni non ci ha mai fatto mancare. Avrebbe potuto constatarlo anche Lei di persona, venendoci a trovare in una delle occasioni in cui L’abbiamo invitata insieme all’Assessore Onorato”.

Il Santa Lucia alza bandiera bianca

Non è andata così. E mentre la Virtus festeggia, giustamente, il ritorno in B1 ottenuto tra l’altro giocando i playoff all’interno di un gremito PalaTiziano, c’è chi deve continuare a fare i conti con barriere architettoniche che, ad esempio, non consentono di avere agli atleti in carrozzina neppure l’accesso ad adeguati servizi igienici. Per la cronaca anche il PalaTiziano, peraltro gravato da una serie di vincoli, è pieno di barriere architettoniche che, in assenza di rampe, consentono l'accesso agli spogliatoi unicamente da un montascale. Un atleta per volta.

“Il Santa Lucia il 6 giugno 2024 – si legge nella lettera – alza bandiera bianca”. L’auspicio, a questo punto, è che possa essere ammainata quanto prima: significherebbe aver trovato una casa anche per gli atleti paralimpici di questa blasonata società.