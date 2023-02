Acea, Gualtieri ha scelto: Barbara Marinali è la nuova presidente

La nuova presidente di Acea sarà Barbara Marinali, numero uno di Open Fiber dalla fine del 2021. A 48 ore dalle dimissioni di Michaela Castelli, Roberto Gualtieri ha dato mandato all'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, di procedere alla cooptazione della manager romana, classe 1964, con una lunga esperienza nelloe aziende di Stato.

L'addio anticipato di Castelli ("per motivi strettamente personali") nominata dalla ex sindaca Virginia Raggi e in scadenza il prossimo aprile, era stato accolto come un fulmine a ciel sereno dall'amministrazione capitolina, che della multiutility è socio di maggioranza. In molti hanno pensato che la scelta fosse legata alle feroci polemiche che si stanno abbattendo sull'ad Palermo, riguardo al suo modo di interfacciarsi con le hostess.

Nata a Roma, 58 anni, da dicembre 2021 Barbara Marinali è presidente di Open Fiber e dall'aprile precedente è nel consiglio d'amministrazione di Webuild, ex Salini Impregilo. Per due anni è stata senior advisor dell'amministratore delegato di Snam, società che si occupa di infrastrutture energetiche e si è occupata anche, come team leader, di progetti relativi al settore idrico. Dal 2013 al 2020 ha ricoperto il ruolo di componente del primo consiglio dell'autorità di regolazione dei trasporti e per oltre 25 anni è stata a servizio dello Stato.