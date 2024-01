Bando terre pubbliche: è corsa contro il tempo per chiedere lo stralcio della Valle dell’Aniene

Il bando per l’assegnazione delle terre pubbliche sta per chiudersi. Il 25 gennaio scadono i termini entro i quali è possibile avanzare la candidatura per i tre lotti che sono rimasti, dopo la cancellazione del quarto, relativo ad aree non agricole, erroneamente inserito nel bando.

La corsa contro il tempo per chiedere lo stralcio

Nonostante i pochi giorni rimasti, ci sono ancora rappresentanti eletti nei municipi ed in Campidoglio che stanno cercando di modificare, prima che siano aperte le buste, i termini dell’avviso pubblico. Perché l’inserimento del lotto relativo alla Valle dell’Aniene, per molti, rappresenta un altro errore commesso dall’amministrazione capitolina. Di questa opinione sono gli eletti tra le fila del m5s nei municipi III e IV ed in Campidoglio, ma anche alcuni consiglieri che sono rappresentanti della maggioranza.

Le mozioni in comune e nei municipi

Mozioni che chiedono di stralciare il lotto inserito nella riserva naturale della valle dell’Aniene, verranno discusse martedì 23 in assemblea capitolina e mercoledì 24 in quella del municipio IV. Nel municipio III invece l’atto, presentato con i caratteri d’urgenza, “da una parte del PD e del Movimento 5 stelle” hanno ricordato i penstastellati Dario Quattromani e Marina Battisti, “non è stato accolto per la discussione in Aula. I capogruppo di maggioranza sono stati quasi tutti concordi, stamattina, nell’ammettere all’ordine dei lavori odierni la mozione con la quale chiediamo lo stralcio della Riserva Naturale dell’Aniene dal bando capitolino per l’assegnazione di terre agricole. Inaspettatamente, però, il capogruppo di Fratelli d’Italia era contrario” hanno spiegato i due grillini che, per questo, si sono detti rammaricati e stupiti. La partita principale si giocherà comunque in Campidoglio, due giorni prima della chiusura del bando.

La richiesta di quattromila cittadini

Non ci sono soltanto le iniziative consiliari a spingere per riaprire per lo stralcio del lotto relativo alla valle dell’Aniene. Ci sono al momento 4072 cittadini, infatti, che hanno sottoscritto la petizione pubblicata su change.org con cui si chiede di “fermare l’assegnazione ai privati di terre nella riserva naturale della valle dell’Aniene”. “Il bando – si legge nella petizione – è nato senza alcuna consultazione con queste realtà e con il territorio, e nonostante le tante incongruenze emerse e la richiesta di uno stralcio immediato, le istituzioni si sono dimostrate ferme a proseguire nella ricerca di un privato cui affidare i terreni”.

Secondo chi ha firmato la petizione, 159 cittadini solo nelle ultime 24 ore, l’area andrebbe eliminata perché diversamente ne verrebbe compromessa l’ “altissima fruizione pubblica” e perché, tra le altre ragioni, una parte delle colture dovrebbe essere realizzata nello spazio dove, ciclicamente, il fiume fa sentire gli effetti della propria piena. Motivazioni che saranno discusse in aula Giulio Cesare il prossimo 23 gennaio.