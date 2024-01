Bando sulle terre pubbliche, i cittadini giocano la carta della raccolta firme per stralciare il bando sull'Aniene

L’incontro non è andato bene e così i cittadini si sono mossi. Prima una raccolta firma e poi un’assemblea pubblica all’aperto per dire “no” al bando, in scadenza il 25 gennaio, per l’assegnazione delle terre agricole nella riserva naturale dell’Aniene. Sono tre lotti i rimasti. Tra questi, dopo il ritiro di quello relativo a Tor Bella Monaca, è rimasto quello dell’area individuata nella riserva.

Incontro senza esito

Lunedì 8 gennaio c’è stato un incontro presso il dipartimento ambiente del Comune di Roma. Al tavolo erano sedute alcune associazioni del territorio del IV municipio e l’assessore all’ambiente Sabrina Alfonsi . Il tema era semplice: i cittadini chiedevano il ritiro del bando per il lotto 2. Per l’associazione Insieme per l’Aniene APS l’incontro è stato negativo perché “nonostante le gravi incompatibilità con la destinazione d’uso agricolo delle aree messe a bando” l’Alfonsi non stralcerà il lotto 2.

L’Alfonsi difende il bando

Con Tor Bella Monaca era stato più facile ritirare il bando. In quel caso c’era stato un vero e proprio errore del Campidoglio e i terreni individuati non potevano essere assegnati. Con la riserva è diverso. Non ci sarebbero quegli impedimenti riscontrati nelle aree del VI municipio. Il bando prevede affidamenti di 15 anni, rinnovabili, di tre aree agricole inutilizzate di proprietà comunale. Il problema, in questo caso, è che per le associazioni uno dei valori delle zone individuate nella riserva naturale dell’Aniene sono da preservare proprio perché l’attività umana è ridotta al minimo.

Le criticità

Da parte delle associazioni è stato ribadito che “queste aree verdi del IV municipio ricadono nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene e per la maggior parte presentino vegetazione boschiva, che hanno ad oggi una connotazione totalmente naturalizzata e pubblica, rappresentando il principale polmone verde nella fascia tra la Tiburtina e la Nomentana. Inoltre, parte dei lotti ricade in area di piana alluvionale del fiume Aniene, che si allaga regolarmente in occasione delle piene periodiche del fiume”.

No alla privatizzazione

Anche se il bando una scadenza, le associazioni temono la privatizzazione dell’area. Una soluzione che “significherebbe sottrarre alla cittadinanza luoghi pubblici e verdi salvati dall’edificazione negli anni ’90 e restituiti ai cittadini affinché ne potesse beneficiare l’intera collettività. Questi luoghi non sono abbandonati e degradati, ma ospitano una rete attiva di realtà territoriali e cittadini che se ne occupano e ne usufruiscono”. Così, per farsi sentire, oltre ad un'assemblea pubblica all’aperto presso il Csoa La Torre in Via Bertero 13, è stata avviata una petizione online per chiedere lo stralcio immediato del lotto 2. In poche ore sono state già raccolte mille adesioni.