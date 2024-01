Bando sulle terre pubbliche, i cittadini si mobilitano: "Va stralciato il lotto dell’Aniene"

Le proposte da inviare all’amministrazione cittadina per partecipare al bando delle terre pubbliche vanno consegnate entro il 25 gennaio. Dei tre lotti rimasti, dopo il ritiro di quello relativo a Tor Bella Monaca, ce n’è uno che continua a far discutere. Si tratta dell’area individuata nella riserva dell’Aniene.

I sentieri e la passarella ciclopedonale

Come già in passato è stato sottolineato dall’associazione “Insieme per l’Aniene”, l’associazione di promozione sociale che ha la sede nella casa del parco, “Se i terreni dovessero essere assegnati e privatizzati, questo porterebbe ad una grossa limitazione delle funzioni della sentieristica e della futura passerella il cui scopo principale è quello di collegare dopo 20 anni di frattura la sponda sinistra alla sponda destra” del fiume. Non solo.

L'area di piena del fiume

Tra le criticità rilevate nel bando, c’è quella di aver scelto un’area che è soggetta ad esondazione. Ci sono foto che testimoniano come nelle fasi di piena l’Aniene finisca per invadere la sua “piana alluvionale”. È un evento che accade ciclicamente ed infatti si è verificato in 5 casi negli ultimi 20 anni, l’ultima volta nel 2020. Quello stesso spazio, peraltro, negli ultimi anni è stato interessato da un intervento di forestazione, condiviso con RomaNatura, l’ente regionale che nel gennaio del 2021 ha concesso la gestione in partenariato della casa del parco all’associazione di promozione sociale “Insieme per l’Aniene”. In quello spazio, fanno sapere gli attivisti dell'associazione, sono stati messi a dimora pioppi bianchi, pioppi neri e salici.

Altre criticità del bando

All’inserimento delle terre che ricadono nella riserva, oltre all'associazione, si stanno opponendo anche realtà come il centro sociale La Torre e la palestra popolare “corpi pazzi”. Contestano, ad esempio, che “alcune particelle messe a bando sono costituite da bosco ripariale e quindi non possono essere intaccate dall’attività agricola”. Inoltre “il bando non prevede l’agricoltura biologica come vincolo partecipativo”, critica che però vale anche per gli altri lotti visto che, il ricorso alla coltivazione bio, rappresenta in generale un criterio che consente di avere più punteggio. All’indice, ancora una volta, anche il fatto che i terreni del bando sono attraversati dai sentieri ciclopedonali del Grab, il grande raccordo anulare delle bici.

La mobilitazione cittadina

A fronte delle tante criticità evidenziate, domenica 14 gennaio è stata organizzata una passeggiata nella Valle a cui seguirà un incontro pubblico “aperto alla cittadinanza ed alle realtà sociali operanti nel quartiere e nella città” ha fatto sapere l’associazione Insieme per l’Aniene. Come già fatto nell’incontro pubblico tenutosi lo scorso 8 gennaio con l’assessorato all’ambiente, la passeggiata fornirà l’occasione per tornare a chiedere “lo stralcio” delle terre che ricadono nella riserva dal bando capitolino.