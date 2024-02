Terre pubbliche, la chiusura del bando non cancella le polemiche

Il bando per l’assegnazione delle terre pubbliche è ufficialmente chiuso, ma continua a far discutere. La prospettiva di dover assegnare anche i 14,7 ettari compresi nella riserva dell’Aniene, è reale. Il lotto non è stato stralciato, come in precedenza fatto con quello di Tor Bella Monaca. E quindi, in questa fase, un’apposita commissione sta valutando le offerte arrivate. Ma è un’iter che, secondo Italia Nostra, sarebbe opportuno sospendere.

I vincoli paesaggistici ed il PTPR del Lazio

Perché il lotto non andrebbe assegnato? “La vigente normativa prescrive che fino alla approvazione del Piano di assetto della riserva, approvazione che fino ad oggi non ha avuto luogo, si applica la disciplina transitoria costituita dalla normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree prevista dal PTPR” ha ricordato l’associazione fondata da Giorgio Bassani ed oggi presieduta da Oreste Rutigliano. Il Piano territoriale paesaggistico regionale è una sorta di bussola per quei siti che sono soggetti a vincoli. Ed è il caso della riserva dell’Aniene.

“L’area in questione è tutelata da vincolo paesistico, e quindi sono cogenti le prescrizioni del PTPR del Lazio” ha rimarcato Italia Nostra, che ha inoltre sottolineato come “la prevista trasformazione in zona agricola” sia comunque “subordinata al parere della competente Soprintendenza Speciale Antichità, Belle Arti e Paesaggio di Roma”. E non è l’unico rilievo mosso nei confronti del lotto che, quasi 5mila cittadini, avevano chiesto venisse cancellato dal bando sulle terre pubbliche.

La rete ecologica prevista nel Piano regolatore

L’altro aspetto che l’associazione presieduta da Rutigliano ha evidenziato, riguarda la congruità dell’intervento con il Piano regolatore. Nel PRG di Roma, l’area della riserva dell’Aniene, “risulta far parte di una componente primaria della Rete Ecologica” che è definita primaria, perché caratterizzata da una “forte naturalità”. Rendere agricola una porzione di una riserva, secondo il ragionamento offerto da Italia Nostre e nelle ultime settimane da molti comitati di zona, rischia di far perdere quella connotazione “naturale” che invece andrebbe preservata. Ed è per questo, in definitiva, che dall’associazione che fu anche di Antonio Cederna, arriva la richiesta di “sospendere l’iter di assegnazione dell’area in questione, ed il contestuale e necessario svolgimento degli approfondimenti e delle verifiche al riguardo”.

La richiesta di sospensione

Se dunque per il lotto di Tor Bella Monaca, com’è stato riconosciuto dal dipartimento ambiente di Roma Capitale, “c’erano delle ragioni amministrative che non solo consentivano ma consigliavano lo stralcio”, delle ragioni “tecniche”, potrebbero sussistere anche per il lotto dell'Aniene. Non tanto per arrivare ad un'immediata cancellazione in autotutela di quel lotto, ma almeno per suggerire una sospensione durante la quale effettuare quegli approfondimenti che, Italia Nostra, sta ora invocando.