Affitti bassi per evitare nuovi poveri. Così la Regione Lazio rilancia il "social housing"

A distanza di cinque anni dal primo bando, a Roma e nel Lazio potrebbe essere tornato il tempo di un bando per il "social housing". L'assessore alle politiche abitative della Regione, Pasquale Ciacciarelli, ha aperto un tavolo di confronto con le Ater di tutto il territorio per predisporre un nuovo bando.

Un nuovo bando per il "social housing"

L'incontro è avvenuto nei giorni scorsi, forse il primo faccia a faccia tra assessorato e Ater da molto tempo, nonostante sia in corso la discussione sulla nuova riforma delle case popolari (della quale, a proposito, non si sa più nulla da settimane). Ciacciarelli, tra un impegno per le Europee e l'altro in appoggio al ciociaro della Lega Mario Abbruzzese, ha convocato direttori e commissari delle aziende di edilizia residenziale pubblica, mettendo all'ordine del giorno un nuovo bando per il "social housing". Si tratta di un piano per dare in affitto alle famiglie di Roma e del Lazio alloggi a canoni calmierati, molto più bassi di quelli imposti dal mercato, ma non come quelli delle case popolari.

Chi sarà interessato

La fascia di popolazione a cui si vuole rivolgere la Regione è quella cosiddetta "grigia": non abbastanza povera per chiedere una casa popolare, non abbastanza "ricca" per cercarne una sul mercato, soprattutto con gli affitti di oggi drogati dalla scarsità d'offerta per il moltiplicarsi di locazioni brevi a scopo turistico. "Ci sono persone che, pur percependo oltre 18mila euro l'anno (il limite di reddito massimo per accedere agli alloggi Erp, ndr) - spiega Ciacciarelli - non riesce a rivolgersi al mercato privato. E rappresentano quel ceto medio-basso che rischia di costituire una nuova fascia di povertà".

Il precedente a Roma nel 2019

La prima e ultima volta in cui una Ater ha predisposto un bando del genere fu nel maggio del 2019, a Roma. L'azienda misa a disposizione 180 appartamenti e la consegna delle chiavi avvenne in piena pandemia, nel giugno 2020. Lo "stipula day" permise a numerosi nuclei, con redditi tra i 22.696 ed i 44.969 euro di ottenere case in affitto a massimo 450 euro al mese, tra l'altro con la possibilità di riscattarle entro il terzo anno di contratto con agevolazioni importanti sul prezzo di vendita.

Le risorse da Matteo Salvini

Il piano di "social housing" della Regione Lazio gode, inoltre, di un importante supporto finanziario dal Governo. A marzo è stato firmato uno schema d'accordo tramite il quale il ministero delle infrastrutture (guidato da Matteo Salvini) girerà 54 milioni di euro alla Regione per la manutenzione, ristrutturazione e nuova costruzione di alloggi popolari, ma anche di edilizia a canone calmierato. Nello specifico, un milione di euro verrà versato "per incrementare il patrimonio immobiliare da riservare ai bisogni dei cittadini" si legge nella delibera firmata dall'assessore Pasquale Ciaciarelli due mesi fa. Insomma, un'operazione che si potrebbe definire come targata Lega a tutti gli effetti.