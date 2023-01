Il nuovo bando sulle scuole d'infanzia nel mirino di FdI. Pratelli: "Nessun bambino è illegale"

Il nuovo bando per le scuole d’infanzia di Roma scatena la polemica in Campidoglio per una delle principali novità che introduce, ovvero il fatto che la possibilità di fare domanda sia stata estesa anche ai bambini e alle bambine che fanno parte di famiglie che non hanno la residenza nel Comune di Roma, ma sono domiciliate, che non hanno codice fiscale e che sono considerati soggetti meritevoli di tutela e dunque inseriti nella direttiva su fragilità e disagio abitativo che autorizza la deroga all’articolo 5 del decreto Lupi, firmata dal sindaco Gualtieri a novembre.

Scuole d'infanzia, cosa prevede il nuovo bando e l'attacco di FdI

Ad annunciare le novità del bando, pubblicato il 9 gennaio, era stata l’assessora alla Scuola, Claudia Pratelli, parlando di nuovi criteri e della necessità di “promuovere una scuola inclusiva e capace di supportare chi ne ha più bisogno”. Nello specifico, il bando prevede che le famiglie possano presentare la domanda anche per scuole che non si trovano nel Municipio di residenza e che possano indicare fino a tre scuole, mentre fino allo scorso anno era possibile una sola scelta. Inoltre la possibilità di fare domanda viene estesa, appunto, anche a chi è domiciliato all’interno del territorio di Roma Capitale e ai soggetti meritevoli di tutela e privi di codice fiscale, così come individuati nella direttiva 1/2022 sulla residenza agli occupanti firmata dal sindaco Gualtieri.

Per quest'ultimo passaggio il bando è finito al centro di un'interrogazione firmata dalla consigliera di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Maria Cristina Masi, e finalizzata ad avere chiarimenti: “Risulta che la delibera di Giunta approvata il 29 dicembre scorso, riguardante l’iscrizione alle scuole comunali dell’infanzia preveda per coloro che non hanno un codice fiscale e per chi non ha una residenza, la possibilità di iscrivere i bambini alle scuole d’infanzia di Roma Capitale, di conseguenza anche per chi non è regolarmente presente in Italia o occupa abusivamente - hanno scritto in una nota Masi, il dirigente della federazione FdI Roma, Gianni Ottaviano, e il capo dipartimento scuola di FdI Roma, Laura Marsilio - Ferma restando la necessità di garantire a tutti i bambini, senza distinzione di sorta, le stesse possibilità - concludono da FdI - ci chiediamo come si intenda procedere affinché questi provvedimenti non vadano a penalizzare le famiglie che rispettano le regole”.

L'assessora Pratelli: "Nessun bambino è illegale"

Immediata la risposta di Pratelli: “Apprendo con stupore dell'interrogazione di Fratelli d’Italia circa la scelta di Roma Capitale di consentire l'iscrizione alla scuola dell'Infanzia anche a chi ha residenza fittizia o è privo di codice fiscale, o è compreso nella categoria 'soggetti meritevoli di tutela' - ha detto l’assessora - Loro si definiscono perplessi, io molto stupita: a che età secondo Fdi si comincia ad essere discriminabili? Per noi nessun bambino e nessuna bambina è illegale e con forza rivendichiamo l'idea di una scuola inclusiva, che colmi le distanze e abbatta le discriminazioni. Sarò felice di rispondere all'interrogazione non appena ci sarà trasmessa”.

Da Nonna Roma alla consigliera Bonafoni, le reazioni a sostegno del bando

Anche l’associazione di volontariato Nonna Roma si è schierata a sostegno del nuovo bando: “È con grande soddisfazione che accogliamo la scelta dell’assessora Pratelli di applicare fin da subito quanto prescrive la delibera sulla residenza e permettere a tutti i bambini e le bambine di accedere alla scuola dell’infanzia - scrivono da Nonna Roma - Un atto non solo necessario, ma che promuove il diritto allo studio e lo riconosce un diritto inalienabile come sancito nella nostra Costituzione e nella Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e adolescenza. Siamo quindi allibiti/e dalle dichiarazioni di vari esponenti di Fratelli d'Italia, che attaccano la decisione della giunta strumentalizzando i bambini e le bambine per una squallida polemica politica, appellandosi alla necessità di tutelare la sicurezza dei bambini e delle famiglie. La tutela delle persone e della collettività si realizza con l’inclusione e con il godimento per tutte e tutti dei propri diritti. È l’esclusione che crea sacche di povertà anche educativa, isolamento e disagio che si tramutano in un rischio per l’intera società”.

Posizione simile per il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia: "Si rimane allibiti di fronte a quanto sembra dichiarato in una interrogazione consiliare che chiede conto al Comune di Roma del perché si permetta a bambine e bambini privi di residenza e di codice fiscale di accedere ai servizi - si legge in una nota - Il diritto all’educazione, sancito costituzionalmente, è diritto di tutte e di tutti. Ancor di più di quelle categorie svantaggiate di cui le bambine e i bambini sono coloro che subiscono gli effetti e non ne sono i promotori e di cui le Istituzioni devono prendersi cura. Pertanto, si sottoscrive quanto sostenuto dall’assessora alla scuola del Comune di Roma e delle tante associazioni democratiche che condividono un’idea di cittadinanza fin dalla nascita sostenendo l’educazione come vera possibilità di crescita dell’individuo sotto il profilo individuale e sociale".

Anche la consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti, è intervenuta sulla questione: "L'interrogazione presentata da FdI in merito alla decisione di Roma Capitale di consentire l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia anche per bambini con residenza fittizia o privi di codice fiscale, dimostra chiaramente quale visione di società abbia questa destra. Oltre all'idea distorta della funzione della scuola - ha detto Bonafoni - Bene ha fatto la giunta capitolina. Condivido le parole dell'assessora Pratelli, che ha ribadito le motivazioni alla base di questa scelta: nessun bambino e nessuna bambina è illegale. E la scuola è il principale strumento per colmare le disuguaglianze e le discriminazioni".