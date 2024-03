Rigenerazione urbana, pubblicato un nuovo bando “Reinventing cities”: si punta sugli studenti

Come riqualificare l’area che dalla stazione Trastevere si estende lungo viale Marconi fino al Tevere? È questa la domanda di fondo a cui devono rispondere quanti vogliano cimentarsi nel nuovo bando C40 Students “Reinventing cities”, il concorso internazionale condiviso dalle 40 principali città al mondo e rivolto, con questa formula, a studenti ed accademici.

I servizi da portare ai Prati di Papa

L’area d’intervento denominata “gli spazi pubblici ai Prati di Papa” costituisce, per la presenza del Tevere e quella della stazione ferroviaria, una “delle porte di accesso al centro” cittadino, si legge nel sito di Reinventing cities. È una zona densamente popolata ma fortemente carente di “spazi pubblici di qualità” dei quali, invece, va dotata. Il progetto “deve puntare a ripristinare le relazioni tra il territorio e la comunità locale” viene chiarito nel portale dedicato. Per farlo occorre recuperare la centralità dei servizi e degli spazi esistenti, per creare isole ambientali che valorizzino il patrimonio storico ambientale e che puntino anche alla “permeabilità e forestazione del suolo”. Sono obiettivi che vengono esplicitamente richiesti dal bando, insieme alla “riorganizzando la viabilità e la concentrazione di automobili”. Al riguardo occorre ricordare che, su viale Marconi, pur essendo tramontata l’ipotesi di una corsia centrale dedicata agli autobus, è sempre previsto il passaggio di una linea tramviaria che, inevitabilmente, ridurrà la disponibilità di parcheggi pubblici.

La prima edizione del bando

Quello appena lanciato, quindi, è un nuovo step nel processo di rigenerazione urbana di cui si sente il bisogno in un quadrante che, idealmente, comincia a Porta Portese e termine sulla riva Marconi. Perché è proprio sull’area di Porta Portese che era stata concentrata la prima edizione del C40 Student Reinventing Cities. In quel caso gli ambiti da riqualificare erano quelli dell’ex Arsenale Pontificio e del clivio Portuense. Il progetto vincitore, LAUmarch (un team della Sapienza), ha puntato a migliorare la morfologia urbana puntando sulla mobilità sostentibile e quindi migliorando i percorsi ciclabili ed incrementando la “pedonalità” del fiume, con aree verdi da realizzare anche in continuità con il parco del Tevere di Marconi.

La seconda edizione rivolta agli studenti

“Dopo la grande partecipazione della scorsa edizione, anche quest’anno abbiamo pensato di cogliere questa straordinaria opportunità e coinvolgere la comunità studentesca nel dibattito sulla rigenerazione di Roma. Gli studenti sono, infatti, una fonte di ispirazione per creatività, pensiero anticonvenzionale e attenzione alla sostenibilità ambientale” ha commentato l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia. “L’ambito che proponiamo – ha sottolineato l’assessore capitolino - è in continuità con quello dello scorso anno: l’area dei Prati di Papa, infatti, è strettamente connessa con quella del Tevere a Porta Portese ed entrambi sono situate in un quadrante, Ostiense – Marconi, che ha una particolare importanza strategica sia per le funzioni che ospita e sia per i grandi interventi di rigenerazione che lo interessano”.

Mira Lanza e non solo

Ma non è soltanto con i progetti rivolti a studenti ed accademici che si sta cercando di trasformare il popoloso quadrante di Arvalia. La zona è infatti già interessata da alcune progettualità, su tutte quella destinata all’ex Mira Lanza. Il complesso industriale che ospitava l’antico saponificio, teatro di incendi e continue occupazioni – tutt’ora in corso – è al centro infatti del bando “Reinventing cities” del 2022. Ma la zona di Marconi, come accennato, è anche quella dove dovrà essere effettuato il rifacimento di piazzale della Radio, oggi un cantiere per la realizzazione del Pup ed è infine la stessa che prevede di trasformare Tiberis, la banchina sotto ponte Marconi, in una spiaggia fruibile per 365 giorni all’anno. Da non dimenticare poi come, sul confine con il popoloso quartiere, siano in corso progettualità che interessano tanto la mobilità, con la sistemazione della stazione Trastevere, quanto l’aspetto archeologico-culturale, con l’area di Pozzo Pantaleo, a Portuense, nelle cui prossimità è stata ipotizzata la presenza di una vasta area catacombale. Insomma, il quadrante è in trasformazione, almeno sulla carta. Ed il bando appena lanciato si inserisce nel solco delle aspettative che, non da oggi, viene alimentato in un quadrante importante di questa città.